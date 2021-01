InPost przewiduje wzrost udziału e-commerce w sprzedaży detalicznej w Polsce do 29 proc. w 2024

"Rozwój biznesu grupy zależy od rozwoju i zwyżki rynków detalicznych w krajach, w których grupa jest aktywna, w szczególności w segmencie sprzedaży detalicznej online i e-commerce, w którym grupa działa. Penetracja e-commerce, z wyłączeniem kategorii związanych z żywnością i napojami, w Polsce, jest mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej i ma wzrosnąć z ok. 13 proc. w 2019 roku do 29 proc. w 2024 roku" - napisano w prospekcie.



Inspot zastrzegł jednak, że nie daje żadnej gwarancji, że polski rynek e-commerce będzie rósł w tempie, jakie przewiduje grupa, lub w ogóle wzrastał.



Według prognoz ekspertów firmy PMR rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku miał wzrosnąć o 25,6 proc. z ponad 61 mld zł w 2019 roku. To najwyższa zwyżka od kilkunastu lat.



InPost jest głównym partnerem Allegro w Polsce w zakresie dostaw.



W przychodach ze sprzedaży grupy po 9 miesiącach 2020 roku 26,2 proc. było generowane przez Allegro Smart! Dodatkowo sprzedawcy sprzedający produkty przez platformę Allegro stanowili 20,7 proc. przychodów grupy.



Po trzech kwartałach ubiegłego roku skonsolidowane przychody InPostu wzrosły do 1,67 mld zł z 832,5 mln zł rok wcześniej.



We wrześniu 2020 roku spółki przedłużyły współpracę w zakresie usług paczkomatowych dla Allegro Smart! na kolejne 7 lat.



Program lojalnościowy Allegro Smart! po zapłacie rocznego lub miesięcznego abonamentu umożliwia darmowe przesyłki z Allegro. Korzysta z niego ponad 2 mln klientów Allegro.