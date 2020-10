InPost rozbudował infrastrukturę paczkomatów do ponad 9 tys. lokalizacji

Paczkomaty są już dostępne w 16 największych miastach w Polsce, 23 miastach do 200 tys. mieszkańców, 46 miastach do 100 tys., 138 miastach do 50 tys., 728 miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz 1823 wsiach.

Dla obsługi rosnących wolumenów przesyłek InPost systematycznie rozwija swoją infrastrukturę logistyczną – uruchomił drugą po sortowni w Piotrkowie Trybunalskim centralną sortownię w podwarszawskim Mszczonowie. Ponadto firma podpisała umowę na instalację 880 nowych paczkomatów przy placówkach sieci Delikatesy Centrum, organizowanej przez Grupę Eurocash.

– Bardzo szybko rozbudowujemy naszą infrastrukturę – ale pilnujemy, by na paczkomatowej mapie Polski były zarówno duże i średnie miasta, jak też małe miejscowości i wsie. Dziś paczkomaty są równie intensywnie wykorzystane właśnie w takich miejscach. Dostajemy też setki kolejnych zgłoszeń z całej Polski z prośbami o instalację kolejnych maszyn. Bez względu na to, gdzie mieszka nasz klient, ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług. Tym samym likwidujemy zapóźnienie technologiczne mniejszych miejscowości i dajemy im dostęp do usług na takim samym poziomie, do jakiego przywykli mieszkańcy największych polskich metropolii. Jest to szczególnie istotne właśnie teraz, podczas drugiej fali pandemii, gdyż Paczkomaty to nadal najbezpieczniejsza – bo całkowicie bezkontaktowa – forma dostaw zakupów – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

