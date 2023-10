Handel

InPost rozszerza współpracę z Allegro. Duża zmiana

Autor: AW

Data: 30-10-2023, 10:50

InPost rozszerzył umowę o współpracy z platformą zakupową Allegro. Dzięki temu użytkownicy Allegro zyskali dostęp do ponad 2 tys. nowych punktów odbioru w ramach PaczkoPunktów InPost. Do tej pory użytkownicy mieli do wyboru dostawę swoich zakupów do ponad 21 tysięcy urządzeń Paczkomat InPost w całej Polsce lub opcję skorzystania z usług kuriera.

InPost rozszerza współpracę z Allegro. Duża zmiana; fot. shutterstock