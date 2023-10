InPost rozszerzył partnerstwo z AliExpress, klienci tej platformy będą mogli skorzystać z dostawy do ponad 6 tys. punktów PUDO i maszyn Paczkomat w Hiszpanii.

InPost rozszerzył współpracę z AliExpress o hiszpański rynek; fot. shutterstock

InPost: Partnerstwo z AliExpress w Hiszpanii

Użytkownicy AliExpress będą mieli możliwość wyboru dwie metody dostawy OOH (out of home) - za pośrednictwem punktów PUDO i urządzeń Paczkomat. Oferta InPost przyczynia się do bardziej zrównoważonego handlu elektronicznego – istotnie ograniczając liczbę przejechanych kilometrów przez kurierów, co przekłada się na obniżenie emisji CO2 i zmniejszenie ruchu samochodów w miastach.

– W InPost stworzyliśmy rozbudowaną, hybrydową sieć dostaw OOH – dostarczając przesyłki naszych klientów za pośrednictwem punktów PUDO i urządzeń Paczkomat®. Cieszymy się, że marki takie jak AliExpress dołączają do nas w trosce o planetę, a przy okazji wspólnie oferujemy najlepsze rozwiązania zakupowe dla naszych klientów – wyjaśnia Nicola D'Elia, dyrektor generalny grupy InPost w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. – Dzięki naszemu modelowi biznesowemu kumulujemy wiele paczek w ramach jednego punktu odbioru. W ten sposób pomagamy zmniejszyć ruch samochodów w miastach, co przekłada się na obniżenie emisji CO2. Dodatkowo zmniejszamy odsetek nieudanych dostaw – co nie tylko chroni środowisko, ale także likwiduje konieczność ponawiania prób dostarczenia przesyłki. To idealne rozwiązanie dla klientów e-commerce, istotnie ułatwiające im życie. Nasze motto brzmi: Niech paczka czeka na Ciebie, a nie na odwrót" – dodaje Nicola D'Elia.

– Cieszymy się, że możemy rozszerzyć współpracę z InPost o hiszpański rynek. Ta umowa potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie najlepszych rozwiązań logistycznych. Rozszerzamy opcje dostawy, a także oferujemy użytkownikom bardziej elastyczne i przyjazne dla środowiska formy zamówień – wyjaśnia Gary Topp, European Commercial & Marketing Director w AliExpress. – Wiemy, co jest ważne dla naszych klientów – oferowanie opcji dostawy, która pozwala zmniejszyć ślad węglowy przy jednoczesnej wysokiej jakości dostaw. Będziemy nadal wsłuchiwać się w głos naszych użytkowników, aby ich zakupy na AliExpress były jeszcze szybsze i wygodniejsze.

Grupa InPost działa w 9 krajach Europy, dysponując ponad 50.000 punktów odbioru OOH – zarówno siecią punktów PUDO, jak i urządzeniami Paczkomat®. W Hiszpanii, InPost dąży do zapewnienia użytkownikom dostępu do punktu odbioru w promieniu 300 metrów od miejsca zamieszkania.

InPost dostarczył w 2022 roku 745 milionów paczek w całej Europie

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl