InPost rusza z darmową dostawą

Z wybranych e-sklepów InPost oferuje darmową dostawę.

Szybka i darmowa dostawa może przekonać konsumentów do częstszych zakupów w sklepach internetowych.

– Szybka, wygodna i atrakcyjna cenowo lub darmowa dostawa przesyłek w handlu internetowym to obecnie kluczowe dla konsumentów czynniki przy decyzji zakupowej. Paczkomaty InPost spełniają wszystkie te kryteria – dlatego właśnie są preferowaną opcją dostawy przez odbiorców. Wprowadzenie możliwości darmowych dostaw to dziś jeszcze rewolucja – ale w przyszłości będzie mieć coraz większe znaczenie. Usługa Smile jest właśnie taką rewolucją – pozwala każdemu e-sprzedawcy, korzystającemu z platformy IdoSell, zarządzać efektywnie opcjami dostaw i zwiększać dzięki temu swoje obroty – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

– Infrastruktura paczkomatów InPost w Polsce – ponad 11 tys. lokalizacji – to unikatowa i nieporównywalna wobec innych operatorów sieć, dostępna w pobliżu dla większości Polaków. W tym roku uruchamiamy kolejne maszyny w tempie 100 tygodniowo, aby obsługiwać skokowo rosnący wolumen przesyłek. Do tego rozbudowujemy naszą bazę logistyczną, obejmującą już ponad 60 centrów dystrybucji. Śmiało można powiedzieć, że żaden operator logistyczny w Polsce tak intensywnie nie inwestuje i nie rozwija się tak szybko jak my – podkreśla Rafał Brzoska.

– Od lat marzyliśmy o tym, że pewnego dnia zaoferujemy na masową skalę darmowe dostawy ze sklepów internetowych. Bo to sklepy internetowe oferują prawdziwą różnorodność towarów, niższe ceny i rozwijają rynek e-handlu. Udało się znaleźć w dużej grupie 6000 naszych sprzedawców zainteresowanie darmową dostawą od 40 zł wartości koszyka, a InPost i IdoSell wsparły sprzedawców rezygnując ze swojego zarobku – mówi Paweł Fornalski, CEO IdoSell.

Jak wynika z raportu Gemius “E-commerce w Polsce 2020”, szybka i darmowa dostawa może przekonać konsumentów do częstszych zakupów w sklepach internetowych (57 proc. badanych), wpływa na zadowolenie, a finalnie na lojalność do danego e-biznesu. Dlatego Smile dla sprzedawców oznacza zwiększoną konwersję, a dla kupujących brak abonamentu za darmową dostawę – wystarczy, że złożą zamówienie w wybranym sklepie internetowym za kwotę powyżej 40 zł.