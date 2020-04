InPost rusza z pilotażowym programem multiskrytki

Paczki w multiskrytce identyfikowane są po numerze telefonu odbiorcy. Do odbioru paczek wystarczy tylko jeden kod – o paczkach, które znalazły się w multiskrytce, InPost poinformuje klientów w wiadomościach SMS i e-mail. Wkrótce powiadomienia pojawią się również w aplikacji mobilnej InPost Mobile. Maksymalna liczba paczek, która może być umieszczona w multiskrytce zależy wyłącznie od objętości dostępnej skrytki.

– Wprowadzamy nową funkcjonalność, która pozwala usprawnić i skrócić cały proces odbierania przesyłek. Dzięki nowemu i całkowicie bezpłatnemu rozwiązaniu nasi klienci nie będą tracić swojego cennego czasu – mogą odebrać swoje paczki za jednym razem, bez konieczności otwierania każdej skrytki z osobna. Od teraz wystarczy jeden kod odbioru i jedna skrytka – dla wielu przesyłek. Na razie rozpoczynamy pilotaż tej usługi, jednak zamierzamy sukcesywnie powiększać liczby paczkomatów oferujących nową funkcjonalność – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Rafał Brzoska podkreśla, że dostawy do paczkomatów są w czasie obecnej pandemii najbezpieczniejszą formą dostawy. - W połączeniu ze zdalnym otwieraniem skrytek za pomocą aplikacji, to najwygodniejszy obecnie sposób odbierania przesyłek. Ponadto multiskrytka sprawia, że korzystanie z paczkomatów jest także bardzo ekologiczne. Dostarczając jednorazowo więcej przesyłek do maszyn, przyczyniamy się do ograniczenia emisji spalin, a także zmniejszenia korków oraz hałasu związanego z transportem - dodaje Brzoska.

Jeżeli klient zamówi kilka paczek w ramach zamówienia z jednego sklepu w tym samym czasie, to wszystkie znajdą się w jednej skrytce, jeśli spełnione zostaną dwa warunki: sklep ma zamówione produkty na magazynie i wyśle je w tym samym momencie, a kurier będzie miał miejsce w multiskrytce, żeby umieścić tam wszystkie paczki podczas jednego podjazdu pod paczkomat.

Doręczenia paczek nie są wstrzymywane, by złożyć wszystkie w multiskrytce. Jeśli klient zamówi trzy przesyłki u różnych dostawców z odbiorem w paczkomacie, a dwie z nich przyjdą w jednym dniu – to w takim przypadku dwie paczki zostaną umieszczone w multiskrytce, a trzecia w kolejnej skrytce. W sytuacji, gdy nie wszystkie paczki zmieszczą się w multiskrytce, to część zostanie umieszczona w innej skrytce.

W jednej multiskrytce mogą znajdować się tylko opłacone przesyłki – jeśli jedna paczka przesłana do tego samego odbiorcy będzie za pobraniem, a inna została wcześniej opłacona, to będą one czekały na odbiór w dwóch różnych skrytkach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.