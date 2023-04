InPost zakłada w 2023 roku wzrost wyższy niż cały rynek e-commerce i chce nadal zwiększać udziały rynkowe. Poza Polską chce rozwijać się przede wszystkim we Francji i w Wielkiej Brytanii - poinformował w rozmowie z PAP Biznes wiceprezes InPostu Szymon Wałach.

"W 2023 roku w Polsce zakładamy dalszy rozwój, powyżej rozwoju rynku e-commerce. Chcemy nadal zwiększać udziały rynkowe i widzimy do tego przestrzeń. Drugim obszarem będzie rozwój rynków zagranicznych, w szczególności Francja i Wielka Brytania. Trzeci element to ciągła innowacja, testowanie nowych usług, a także działania związane z ochroną środowiska i osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2040 roku" - powiedział PAP Biznes wiceprezes InPostu Szymon Wałach.

Spowolnienie w e-commerce

Ocenia, że w pierwszym kwartale 2023 roku w Polsce utrzymywała się dobra koniunktura, ale jak pokazują najnowsze dane GUS, pojawiły się elementy spowolnienia w e-commerce.



"W zależności od branż ten efekt jest mniej lub bardziej odczuwalny. W związku z tym spowolnieniem klienci są coraz bardziej zorientowani na okazje cenowe. Co oczywiste zyskuje na tym kanał e-commerce, który jest bardziej elastyczny cenowo. Jestem przekonany, że konsumenci w warunkach wysokiej inflacji będą szukali alternatywy zakupów właśnie w kanale e-commerce" - powiedział.



Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2023 r. spadła o 7,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 4,8 proc. rdr.



Szymon Wałach zaznacza, że spowolnienie w e-commerce nie ma jednak przełożenia jeden do jednego na biznes InPost.



"Wciąż notujemy dobre dynamiki. W 2022 roku rynek e-commerce rozwijał się już słabiej niż w czasie pandemii, to było kilkanaście proc. wzrostu. Jednak zapotrzebowanie na nasze usługi rosło w dużo większym tempie. Ten trend był widoczny zarówno w Polsce, jak i za granicą" - powiedział.

InPost rozwija się szybciej niż rynek

"W Polsce rozwijamy się szybciej niż rynek. Za granicą jesteśmy w fazie intensywnego rozwoju. W zeszłym roku to były wzrosty trzycyfrowe, notowaliśmy bardzo dużą dynamikę we Francji (mamy tam 3000 urządzeń Paczkomat) i w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy postawionych 5000 maszyn" - dodał.



Wiceprezes zapowiada, że kolejne sieci paczkomatów InPost będzie rozwijać także w Hiszpanii i we Włoszech.



"W Polsce postawiliśmy właśnie dwudziestotysięczny paczkomat, to istotny kamień milowy, ale gros naszych nakładów inwestycyjnych będziemy obecnie kierować na rynki zagraniczne. Chcemy zapewnić łatwy dostęp do sieci naszych urządzeń w kolejnych krajach" - powiedział.



W 2022 roku grupa InPost w ramach usług kurierskich i w automatach Paczkomat obsłużyła 744,9 milionów przesyłek.

Cele InPostu

Szymon Wałach poinformował, że podstawowym celem InPostu w przypadku Polski jest zapewnienie, by znakomita większość - dzisiaj jest to ponad 50 proc. - konsumentów mogła na piechotę dotrzeć do swojej maszyny w ciągu 5-7 minut.



"Ten cel oznacza, że cały czas będziemy szukać odpowiednich lokalizacji, żeby pokryć niewielką już ilość białych plam" - powiedział.



W opinii wiceprezesa, przewaga konkurencyjna InPostu nie leży w samej maszynie, ale w całym ekosystemie rozwiązań, rozpoczynając od logistyki, operacji, kończąc na zaawansowanej strukturze IT oraz aplikacji mobilnej. Dzięki temu 98 proc. przesyłek dociera do odbiorcy następnego dnia.

InPost nie planuje kolejnych podwyżek cen swoich usług

Wiceprezes Wałach podtrzymuje, że InPost nie planuje kolejnych podwyżek cen swoich usług.



"Dokonaliśmy jednej podwyżki w tym roku, zapowiedzieliśmy, że nie planujemy kolejnych. Staramy się przekładać element wzrostu biznesowego i wszystkie wynikające z tego ekonomie skali, żeby wkomponować to w naszą działalność i utrzymać cenę. Wierzymy, że wzrost skali pozwoli nam funkcjonować bez kolejnych podwyżek w tym roku, nawet w środowisku wysokiej inflacji" - powiedział.



Wiceprezes wskazuje przy tym, że wciąż utrzymuje się presja płacowa w niektórych branżach, a do tego InPost dużo inwestuje w technologie.



"Rynek pracownika w niektórych branżach też wcale nie zelżał, ale my będąc firmą wysoce technologiczną, inwestującą także w działalność międzynarodową, mamy spore nakłady inwestycyjne w technologie związane z rozwojem i utrzymaniem" - powiedział.

InPost działa na dziewięciu rynkach

InPost działa na dziewięciu rynkach i jest partnerem dla prawie 100 tys. sklepów e-commerce w całej Europie. Spółka zatrudnia 13 tys. pracowników. W ocenie Szymona Wałacha, jeśli spojrzeć przez wielkość rynku, to największy potencjał wzrostu mają Wielka Brytania i Francja, gdzie InPost prowadzi duże inwestycje w infrastrukturę.



"W pierwszej kolejności skupiamy się na osiągnięciu celów na głównych rynkach. Najważniejszym jest skalowanie biznesu. Widzimy olbrzymie zapotrzebowanie we Francji i Wielkiej Brytanii na nasze usługi ze strony klientów i na jego zaspokajaniu będziemy się koncentrować. We Francji celem jest osiągnięcie doskonałości operacyjnej na poziomie porównywalnym z Polską. To jest zadanie na najbliższy czas, ale również skalowanie infrastruktury" - powiedział.



"W przypadku Wielkiej Brytanii, z uwagi m.in. na skalę rynku, jesteśmy nadal na początku drogi, jeśli chodzi o rozwój marki. Widzimy trzycyfrowy wzrost rdr skali biznesu, co pokazuje jak dużo jest jeszcze możliwości przed nami. Kolejnym perspektywicznym rynkiem jest Hiszpania, gdzie notujemy bardzo duże wzrosty" - dodał.



W Wielkiej Brytanii wolumen obsłużonych przez InPost paczek wzrósł w 2022 roku o 151 proc. rdr, osiągając poziom 20,5 mln.



Grupa InPost oczekuje osiągnięcia progu rentowności na poziomie skorygowanej EBITDA w Wielkiej Brytanii w końcówce roku 2023 oraz osiągnięcia zyskowności prowadzonej działalności na rynku brytyjskim w całym 2024 roku.



Pytany o plany dotyczące wypłaty dywidendy przez InPost, wiceprezes wskazał, że informacje na ten temat mogą pojawić się przy okazji publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał.

