Grupa InPost została strategicznym partnerem logistycznym platformy zakupowej wszystko.pl. Sprzedający, w ramach programu wszystko+ będą mogli zintegrować w serwisie dedykowany pakiet usług, a co za tym idzie – zyskać preferowane warunki cenowe na nadawanie paczek do klientów. Korzyści odczują też konsumenci, którzy zapłacą mniej za wysyłkę.

InPost strategicznym partnerem logistycznym wszystko.pl; fot. mat. pras.

InPost i wszystko.pl

Najważniejszym elementem współpracy między podmiotami będzie wysyłka towarów oferowanych przez sprzedawców na platformie sprzedażowej wszystko.pl za pośrednictwem rozwiązań logistycznych InPost. Usługa obejmie zarówno dostawę do urządzeń Paczkomat jak i przez kuriera. Obie marki zapowiadają też wspólne akcje marketingowe.

– Nie jest zaskoczeniem, że każdy marketplace, który zamierza osiągnąć sukces, chce oferować dostawy InPost – bo są szybkie, wygodne i motywują klientów do zakupów oraz oferują unikalną jakość. Nasze urządzenia Paczkomat® według badań są preferowaną formą dostaw i są oceniane jako najbardziej ekologiczne. Kupujący online lubią i preferują nasze usługi, dlatego sprzedający i sklepy online chętnie je oferują. Dzięki temu zyskują wyższe obroty, mają też mniej porzuconych koszyków. Jestem pewien, że nasza współpraca z wszystko.pl będzie entuzjastycznie przyjęta przez użytkowników tej platformy zakupowej. Specjalne akcje promocyjne czy marketingowe dla sprzedawców, a także korzyści dla konsumentów wzmocnią sprzedaż i zyski polskich przedsiębiorców – podkreślił Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost.

Wszystko.pl: Co to?

Wszystko.pl to marketplace na rynku e-commerce w Polsce, od ponad dwóch lat budowany i rozwijany przez spółkę Comarch, jednego z liderów branży IT i nowych technologii w Polsce. Platforma wystartowała pod koniec czerwca tego roku, oferując konsumentom zakupy w wielu kategoriach, m.in. moda, elektronika, motoryzacja, zdrowie i uroda. Sprzedawcy rejestrujący się na platformie, mogą liczyć na benefity w postaci 0% prowizji od sprzedaży, braku opłat za utrzymanie konta czy – do końca tego roku – bezpłatnych możliwości udziału w akcjach marketingowych.

– Współdziałanie wszystko.pl z InPost był naturalnym krokiem biznesowym. InPost jest jednym z liderów logistycznych w Polsce, z ponad 20 000 urządzeniami Paczkomat® w całym kraju. Polacy chętnie korzystają z ich usług. Chcemy, żeby sprzedawcy również na nowym marketplace, jakim jest wszystko.pl, mogli cieszyć się korzystnymi cennikami wysyłek towarów, co wpłynie na większe zainteresowanie ich ofertami wśród klientów. Z założenia nasza współpraca ma mieć charakter długofalowy, oferując jak najlepsze warunki dla sprzedających i klientów. Wierzę, że nasza wspólna praca przełoży się na wzrastającą satysfakcję użytkowników korzystających z wszystko.pl – mówi Zbigniew Rymarczyk, prezes wszystko.pl i wiceprezes Comarchu.

Rozpoczęcie współpracy wszystko.pl z InPost wpłynie nie tylko na preferencyjne ceny wysyłki towarów, ale też wesprze promocję sprzedających. Obie firmy planują bowiem wspólne akcje marketingowe.

