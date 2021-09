InPost: w I pół. 2021 r przychody w wysokości 1,65 mld zł

InPost w pierwszym półroczu 2021 roku osiągnął przychody w wysokości 1,65 mld zł, co oznacza wzrost o 54% rok do roku. Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 73% do poziomu 695 mln zł, a marża EBIDTA wyniosła 42,1% i wzrosła o ~470 punktów bazowych rdr. - poinformowała spółka w komunikacie

Zwiększyliśmy przychody o 30% rok do roku – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost / fot. PTWP

W I połowie 2021 wolumen paczek w Polsce wzrósł o 53% rdr do 199 milionów, co było efektem zwiększenia liczby skrytek o 74% do prawie 1,9 miliona. Wolumen paczek obsłużonych na rynkach zagranicznych wzrósł o 314% rdr do 2,9 milionów paczek, dzięki zwiększeniu liczby Paczkomatów® w Wielkiej Brytanii o 110% oraz pojemności skrytek o 115%. Nakłady inwestycyjne wzrosły o 53% rdr do 329 mln zł. Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 90% rdr do poziomu 400 mln zł przy poprawie wskaźnika konwersji gotówki do 58% wobec 52% w 1 połowie 2020. Na koniec półrocza spółka zanotowała w Polsce 7 milionów aktywnych użytkowników aplikacji „InPost Mobile”. Ponadto zawarto umowy partnerskie z 6 miastami w ramach programu „Green City”, w ramach którego InPost oferuje szereg innowacyjnych inicjatyw na rzecz środowiska, a wiodący na rynku wskaźnik Net Promoter Score (NPS) dla dostaw do Paczkomatów® w Polsce wzrósł do 72.

InPost sfinalizował nabycie Mondial Relay

1 lipca InPost sfinalizował nabycie Mondial Relay, wiodącej francuskiej firmy dostarczającej przesyłki w formacie ‘poza domem’. Wartość transakcji wyniosła 513 mln EUR. Ponadto, na początku lipca wprowadzono w Polsce InPost Fresh – nową platformę dostaw żywności oraz wdrożono pierwsze autonomiczne Paczkomaty® zasilane z odnawialnych źródeł energii.

– Po wyjątkowo mocnym początku 2021 roku InPost odnotował kolejny świetny kwartał. Pomimo bezprecedensowego wzrostu w drugim kwartale ubiegłego roku, zwiększyliśmy przychody o 30% rok do roku, poprawiliśmy rentowność naszej działalności i dokonaliśmy ogromnych postępów, jeśli chodzi o kluczowe inicjatywy wspierające naszą strategię rozwoju w całej Europie. Zakładamy, że niepewność związana z COVID-19 w krótszym okresie nadal się utrzyma – jednak jestem pewny, że przyspieszona cyfryzacja ma charakter strukturalny i będzie napędzać rozwój e-commerce, przy większym nacisku na zrównoważony rozwój, co trwale zmieni preferencje konsumentów – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

W II kwartale 2021 przychody wyniosły 858 mln zł i wzrosły o 30% rok do roku.

Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 37% do poziomu 362 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 42,3% i wzrosła o ~470 punktów bazowych. W Polsce wolumen przesyłek wzrósł o 26% do 102,5 milionów, wzrost wolumenu w Paczkomatach® zwiększył się o 30%. Wolumen przesyłek obsłużonych na rynkach międzynarodowych wzrósł o 200% do 1,5 milionów sztuk, co umożliwił rozwój na rynku Wielkiej Brytanii – gdzie wprowadzono usługę zwrotów bez etykiety oferowaną przez ponad 60 sprzedawców e-commerce.

– W drugim kwartale nadal zwiększaliśmy skalę naszego biznesu, zapewniając konsumentom większą wygodę i podnosząc jakość naszych usług świadczonych sklepom internetowym. Przyspieszyliśmy tempo rozmieszczania Paczkomatów® zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, a także wdrożyliśmy nowe, innowacyjne rozwiązania. Niedawno postawiliśmy w Polsce Paczkomat® nr 14000 oraz przekroczyliśmy liczbę 2000 Paczkomatów® w Wielkiej Brytanii – mówi Rafał Brzoska.

– Cieszą mnie również postępy, jakie poczyniliśmy w ramach naszego programu „Green City” we współpracy z 6 wiodącymi miastami w Polsce. Jego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i poprawa jakości życia miejskich społeczności. Program obejmuje rozmieszczanie Paczkomatów® najnowszej generacji, zasilanych z odnawialnych źródeł energii. Jestem również dumny, że InPost został uznany za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce. Nasz zespół tworzą utalentowani i zaangażowani pracownicy, których ogromne zaangażowanie pomaga w realizacji naszych celów strategicznych. Bezpośrednio po zakończeniu kwartału sfinalizowaliśmy transakcję nabycia Mondial Relay, a tym samym jesteśmy wiodącą europejską platformą dostaw dla e-commerce. Realizujemy skutecznie założone plany i jestem pewien, że w długim okresie mamy ogromny potencjał nieprzerwanego podnoszenia wartości firmy – dodaje.