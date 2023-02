Zarządzana przez Rafała Brzoskę firma rozsyła do przedsiębiorców e-maile, w których apeluje, by nie odmieniać przez przypadki znaku towarowego Paczkomat.

InPost walczy o znak towarowy. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

InPost instruuje przedsiębiorców

„Korzystaj z poprawnej formy i nie odmieniaj znaku towarowego Paczkomat®. W razie potrzeby znak towarowy Paczkomat® poprzedź słowami »urządzenie/automat« i odmieniaj wyłącznie to słowo (np. Lista dostępnych urządzeń Paczkomat®)” - wiadomość o tej treści rozsyła swoim kontrahentom spółka InPost. Prawnicy są podzieleni co do oceny skutków tych działań.

Walka o słowo "paczkomat"

Poczta Polska postanowiła wprowadzić własne automaty do odbioru i nadawania przesyłek. W 2015 r. złożyła wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „Paczkomat”. Postępowanie w tej sprawie jest w toku. Prawo ochronne nadal przysługuje więc spółce InPost i upoważnionym przez nią podmiotom. Redakcje prasowe, które używają słowa „paczkomat” w odniesieniu do urządzeń konkurencji, dostają od InPostu sprostowania.

