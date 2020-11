InPost wdrożył nową usługę nadawania przesyłek przez aplikację

Kolejne możliwości płatności pojawią się w aplikacji na początku 2021 roku: karta płatnicza, szybkie przelewy (pay-by-link), Apple Pay, Google Pay. Status nadanej paczki można śledzić oczywiście w aplikacji, ale także na stronie inpost.pl w sekcji „Śledzenie paczki” oraz przez chatbota, wpisując 24 cyfrowy numer przesyłki.

- To jest pierwsze w Polsce tak innowacyjne rozwiązanie, czyli wygodna usługa mobilnego nadawania paczek – w trybie 24/7, dla każdego z ponad 5,2 mln aktywnych użytkowników aplikacji InPost. Jest to odpowiedź na potrzeby konsumentów – oferujemy usługę, która jest w pełni bezetykietowa, a przez to wygodna i szybka. Teraz każdy – gdziekolwiek jest, cokolwiek robi – ma opcję, która pozwoli na nadanie przesyłki w każdym momencie, w każdym miejscu – dzięki nadaniom w aplikacji InPost Mobile. Tym samym spełniamy złożoną obietnicę i robimy kolejny znaczący krok w uczynieniu z naszej aplikacji centrum zarządzania przesyłkami. Oferujemy Polakom skok technologiczny – koniec z wysyłaniem przesyłek w placówkach czy sklepach - mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

Każdą przesyłkę można nadać i odebrać w paczkomacie InPost za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej InPost Mobile, która oferuje również opcję zdalnego otwierania skrytki. Aplikacja ma 5,2 miliona aktywnych użytkowników i notuje kilkaset tysięcy zdalnych otwarć dziennie. Aplikację InPost Mobile można pobrać ze sklepów Google Play, App Store i Huawei AppGallery.

Jak nadać paczkę przy pomocy aplikacji InPost Mobile?

Nadanie paczki w aplikacji InPost Mobile jest proste, szybkie i wygodne, nie trzeba też drukować etykiety i naklejać jej na paczce.

1. Spakuj swoją paczkę i zmierz jej gabaryt

a) Mała paczka. Gabaryt A 8 X 38 X 64 cm, maksymalna waga: 25 kg. W tym rozmiarze wyślesz na przykład płytę CD, książkę, smartfon lub mniejsze ubranie.

b) Średnia paczka. Gabaryt B 19 X 38 X 64 cm, maksymalna waga: 25 kg. W tym rozmiarze wyślesz na przykład buty, kosmetyki czy większe ubrania.

c) Duża paczka. Gabaryt C 41 X 38 X 64 cm, maksymalna waga: 25 kg. W tym rozmiarze wyślesz na przykład ekspres do kawy, drukarkę czy konsolę do gier.

2. W aplikacji wybierz w dolnym menu środkową ikonę ze strzałką (Nadaj)

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.