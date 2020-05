InPost wprowadza nową usługę dla lokalnego biznesu oraz małego e-commerce

- Naszą nową usługę kierujemy do małego, lokalnego biznesu, oraz małego e-commerce, który szczególnie teraz polega na odbiorach osobistych zamówionych przez klientów towarów. Od tej chwili – przy korzystnych warunkach cenowych – przedsiębiorcy mogą nadawać przesyłki do swoich klientów np. w najbliższym Paczkomacie®, gdzie zamawiający odbiorą swoje zamówienie bez kontaktu z pracownikami i wtedy, kiedy będzie to dla nich wygodne. Usługa Podaj Dalej uwalnia z ograniczeń, które nakłada czas otwarcia firmy i jest naturalnym przedłużeniem czasu odbioru lub działania punktu odbioru samego w sobie. Często punkty usługowe są czynne tylko do godziny 17:00 – w Paczkomacie® klienci mogą odebrać swoje zamówienie 24/7. Usługa Podaj Dalej jest też świetną propozycją dla małych firm, które sprzedają swoje produkty przez platformy ogłoszeniowe – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

W przypadku, gdy przesyłka zostanie nadana w innej maszynie niż w wybranym Paczkomacie® odbiorczym, zostanie naliczona cena standardowa, a przesyłka zostanie dostarczona do pierwotnie wybranej maszyny. Usługa nie jest dostępna dla klientów korzystających z płatności pre-paid oraz dla przesyłek nadawanych w ramach usługi InPost Allegro Paczkomaty 24/7.

W związku z uruchomieniem nowej usługi, na stronie internetowej inpost.pl został opublikowany również zaktualizowany cennik dla usługi InPost Paczkomaty 24/7.

Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi InPost – liczba Paczkomatów® (6000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej.

Aż 63% kupujących w Internecie deklaruje, że najczęściej korzystają z usług oferowanych przez InPost – to najwyższy wynik wśród wszystkich firm logistycznych działających w Polsce.

InPost z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe w związku pandemią przyspieszył start nowej usługi „Paczka w Weekend” umożliwiającej dostawy do Paczkomatów® także w soboty i niedziele – koszt usługi to 4,99 zł brutto. W ramach „Paczki w weekend” przesyłki zostaną dostarczone do klientów w weekend, jeśli nadanie (czyli przekazanie paczki do Paczkomatu® lub POP albo złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera), nastąpi w sobotę do godziny 13:00.