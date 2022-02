InPost wprowadza nową usługę. Odbierzesz przesyłkę nawet z USA

InPost rozszerza swoją działalność o opcję odbioru i zwrotu przesyłki z zagranicznych e-sklepów w Paczkomatach InPost. To efekt rozszerzenia współpracy z platformą Packeta.

Autor: AT

Data: 22-02-2022, 16:11

InPost i Packeta nawiązują współpracę. Co to oznacza dla konsumenta? fot. PAP/Marcin Obara

InPost wprowadza nową usługę

Packeta, która we wrześniu ub. r. rozpoczęła ekspansję na polskim rynku, dynamicznie się rozwija. Globalna platforma dla e-commerce na początku działalności zaoferowała polskim e-sklepom możliwość wysyłania przesyłek do zagranicznych odbiorców. Teraz, dzięki nawiązaniu współpracy z InPostem rozszerza swoją działalność o obsługę klientów indywidualnych. Będą oni mogli odbierać i zwracać przesyłki z zagranicznych e-sklepów w Paczkomatach InPost (16 tys. maszyn).

Współpraca Packety z InPostem to kolejny krok w rozwoju firmy na polskim rynku. Packeta jest dziś obecna w 34 krajach, w 2020 roku dostarczyła przeszło 40,5 milionów paczek i osiągnęła obroty na poziomie ponad 98 mln euro. W roku 2021 Packeta niemal podwoiła liczbę przesyłek – dostarczyła ich ponad 73,2 mln. Teraz, dzięki nawiązaniu współpracy z InPostem, klienci indywidualni z Polski będą mogli robić zakupy w e-sklepach działających na zagranicznych rynkach w całej Europie, Stanach Zjednoczonych czy na Bliskim Wschodzie i wygodnie odbierać swoje zakupy w wybranym Paczkomacie InPost, a nawet je w ten sposób zwrócić. Jedynym warunkiem jest to, by e-sklep korzystał z usług Packety.

InPost o współpracy z Packeta

Bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy współpracę z InPost. To dla nas bardzo wartościowy, strategiczny partner w naszym dalszym rozwoju w Europie. Rozszerzenie naszej oferty w Polsce o możliwość dostaw do Paczkomatów zwiększa komfort klientów i pokazuje, że Packeta Group to globalna platforma e-commerce. Polacy cenią Paczkomaty, które są najbardziej preferowaną formą dostawy i zwrotu na tym rynku – mówi Simona Kijonková, założycielka i CEO Packeta Group.

Widząc, jak bardzo zmienia się polski rynek e-commerce, staramy się reagować i odpowiadać na jego potrzeby. Rozszerzenie naszej oferty i nawiązanie strategicznej współpracy z InPostem, a tym samym wyjście do klientów indywidualnych, to kolejny krok w naszym rozwoju na polskim rynku. Chcemy wspierać zarówno polskie e-sklepy, jak indywidualnych konsumentów i zaoferować im możliwość otrzymywania zagranicznych przesyłek w niskiej cenie – mówi Justyna Andreas, Dyrektor Zarządzająca Packeta Poland.

W Polsce, oprócz dostarczania przesyłek do klientów zagranicznych w konkurencyjnych cenach, czy dostarczania polskim klientom przesyłek z zagranicznych e-sklepów, Packeta świadczy też szeroki wachlarz usług doradczych dla sklepów online, które chcą rozpocząć działalność na nowych rynkach. Firma posiada w naszym kraju dwa magazyny – w Warszawie i Cieszynie, planuje otwarcie kolejnych obiektów – w Poznaniu i Krakowie.

InPost posiada największą w Polsce sieć punktów odbioru – ponad 16 000 maszyn, znanych jako InPost Paczkomaty 24/7. Każdy z nich ma możliwość odbierania i wysyłania przesyłek.