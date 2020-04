InPost wprowadza obsługę klienta przez WhatsApp

Z InPost można skontaktować się także za pomocą Google Asystenta wywołując bota o nazwie ChatBot Mat frazą „Porozmawiaj z InPost”, a także na Messengerze. Udogodnienie - oprócz ułatwienia komunikacji - ma także za zadanie zwiększyć rotację przesyłek w paczkomatach, gdyż zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe w czasie pandemii jest olbrzymie.

- Zależy nam, żeby w szczycie zapotrzebowania na usługi InPost związanym z pandemią utrzymać gwarancję dostawy D+1, dlatego apelujemy do wszystkich o jak najszybsze odbieranie swoich przesyłek z maszyn. Wierzymy, że jeszcze większe spopularyzowanie ChatBot Mata dzięki uruchomieniu nowego kanału obsługi klienta w WhatsApp przyśpieszy ten proces - mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

- Dążymy do dalszego doskonalenia wirtualnego asystenta InPost i uruchamiania go na kolejnych kanałach. Sprawia on, że usługi firmy są jeszcze bardziej dostępne i wygodne. Chcemy rozwinąć aplikację tak, aby w przyszłości bot sam przesyłał do użytkowników każdą zmianę statusu paczki, informacje o nowych usługach - mówi Maja Schaefer, CEO Chatbotize.

Rekomendacje InPost na okres pandemii koronawirusa:

- gdy masz wybór pomiędzy dostawą przez kuriera InPost i do paczkomatu – zamawiaj do paczkomatu – co pozwala ograniczyć kontakt z innymi osobami,

- odbierając paczkę nie dotykaj panelu sterującego – otwórz skrytkę zdalnie za pomocą darmowej aplikacji InPost z poziomu smartfona (aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play),

- przy dostawach do domu lub mieszkania zalecamy kurierom i odbiorcom bezkontaktową formę odbioru. Zadzwoń do swojego kuriera, podaj mu kod odbioru i poproś zostawienie przesyłki przed drzwiami lub przed domem – brak kontaktu to najlepsza profilaktyka,

- jeżeli nie jesteś pewien jak postąpić przy odbiorze paczki kurierskiej zadzwoń do kuriera – jego numer dostajesz sms-em – i zapytaj.

