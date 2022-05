InPost wprowadzi dwucyfrową podwyżkę cen usług dla Allegro

InPost od początku listopada 2022 roku wprowadzi dwucyfrową podwyżkę cen usług dla Allegro. Dzięki wzrostowi cen usług dla klientów w IV kw. powinna nastąpić poprawa marży EBITDA - poinformowali podczas telekonferencji przedstawiciele spółki.

Autor: PAP Biznes

Data: 11-05-2022, 12:11

InPost od początku listopada 2022 wprowadzi dwucyfrową podwyżkę cen usług dla Allegro. / fot. materiały prasowe

- Umowa z Allegro została wynegocjowana 2 lata temu, jest umową siedmioletnią, która zakłada od listopada 2022 roku indeksację cen co roku, w tym samym czasie, czyli na początku listopada, w oparciu o dwa wskaźniki: inflacyjny oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń.(...) Podwyżka nastąpi w listopadzie, zgodnie z formułą, która była wynegocjowana dwa lata temu. Przypomnę, że przez dwa lata, również jako element tego 7-letniego kontraktu, Allegro, mimo że cała reszta rynku miała wzrost cen, unikało tej podwyżki. W listopadzie nastąpi dwucyfrowa, patrząc na obecne poziomy inflacji, podwyżka dla naszego głównego partnera - powiedział prezes Rafał Brzoska.

W 2021 roku przychody od Allegro stanowiły 46 proc. przychodów InPostu w Polsce.

InPost od 1 kwietnia 2022 roku podniósł ceny niezakontraktowanych usług o 8 proc., a następnie o 5 proc. od 1 maja.



- Na dzisiaj nie planujemy kolejnych podwyżek przy obecnej cenie ropy naftowej. Gdybyśmy widzieli jakiś tragiczny scenariusz, który prognozuje JP Morgan, czyli ropę na poziomie 180-190 USD za baryłkę, to rzeczywiście w tym momencie będziemy musieli się na tym zastanowić - zapowiedział prezes.



W ocenie wiceprezesa InPostu Adama Aleksandrowicza efekt zwyżki cen usług będzie widoczny w postaci poprawy marży EBITDA w IV kwartale br.



- Proszę pamiętać, że te podwyżki, które miały miejsce dotyczą tylko części klientów i to relatywnie niewielkiej bazy. W związku z tym, że Allegro i inne platformy, czy więksi merchanci rządzą się innymi prawami, jeśli chodzi o uregulowania umowy dotyczące momentu i skali podwyżki. Tak jak prezes wspomniał, skala podwyżek w stosunku do niektórych dużych klientów może być paradoksalnie dużo wyższa niż podwyżki, które miały miejsce do tej pory, jeśli chodzi o klientów małych, średnich lub niezakontraktowanych. Natomiast moment tej podwyżki jest uregulowany umową. Dlatego te podwyżki będą sukcesywnie wchodziły w życie w czasie tego roku i na początku przyszłego. W związku z tym efektywny wpływ na ceny będzie widoczny pod koniec roku, w czwartym kwartale - powiedział wiceprezes.



- Tak, spodziewamy się, że kwartał drugi i trzeci to będzie erozja marży lub marża niższa niż w 2021 roku. To co pokazaliśmy w I kwartale, pokazało poziomy, na których będzie my się poruszać. Spodziewamy się odbicia rentowności i marżowości, ze względu na efekt ceny w IV kwartale - dodał, pytany kiedy może nastąpić poprawa marży EBITDA.

W pierwszym kwartale 2022 roku skorygowana marża EBITDA InPostu spadała do 26,5 proc. z 41,9 proc. rok wcześniej.

Według prezesa wzrost kosztów paliwa, skłoni klientów do korzystania w większym stopniu z paczkomatów.



- Strategicznie uważamy, że online będzie rósł. Mamy w tym roku do czynienia ze spowolnieniem I, II i III kwartał możemy widzieć na większości światowych rynków spadek tempa lub spadek nominalny rynku e-commerce. Widać to już w zmienionych prognozach wielu spółek zagranicznych e-commersowych takich jak Amazon (...) Oczywiście jest to kwestia presji inflacyjnej. Ale większości z nich mówi swoich raportach o wzroście kosztów logistycznych w związku ze wzrostem cen ropy. Jeśli popatrzymy w jakim kierunku UE będzie szła i embargo na rosyjską ropę będzie postępowało. (....) Niestety ceny paliw będą rosły, to oznacza, że dla większości e-commersów koszt logistyki będzie kluczowym driverem pogorszenia zyskowności lub wręcz spowolnienia tempa wzrostu - powiedział.