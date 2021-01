InPost wyceniony na 7-8 mld euro, przedział cenowy w ofercie publicznej to 14-16 euro/akcję

InPost przewiduje wzrost udziału e-commerce w sprzedaży detalicznej w Polsce do 29 proc. w 2024

Akcje w ofercie stanowią 35 proc. kapitału InPostu. W ramach opcji dodatkowego przydziału przyznanej globalnemu koordynatorowi oferta może zwiększyć się do 40,25 proc.



Oferta rozpocznie się 21 stycznia i potrwa do 28 stycznia. Debiut na Euronext Amsterdam planowany jest 29 stycznia.



Fundusze zarządzane przez BlackRock oraz Capital World Investors i GIC Pte zawarły umowę dotyczącą nabycia akcji InPostu w ofercie za 1,03 mld euro. Z tego na BlackRock przypada 430,6 mln euro, a na Capital World i GIC po 300 mln euro. Będzie to 68,7 mln akcji, czyli 39 proc. oferowanych akcji, przy cenie 15 euro za akcję.



Akcje InPostu sprzedawane są przez: AI Prime & Cy SCA (podmiot kontrolowany przez fundusze zarządzane przez Advent International, Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2. Dotychczasowi akcjonariusze mają 180-dniowy lockup na sprzedaż pozostałych akcji InPostu.