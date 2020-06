InPost wyprzedził Pocztę Polską, DHL oraz DPD

Lokalizacje uruchomione przez InPost w 2019 roku pozycjonują spółkę w Top 3 najbardziej aktywnych podmiotów e-commerce na rynku logistyki magazynowej – InPost ustępuje pod tym względem jedynie Amazon i Zalando, globalnym gigantom e-sprzedaży.

Ilość powierzchni magazynowej w wielu lokalizacjach w Polsce tworzy przewagę konkurencyjną InPost i pozwala na zaoferowanie szybkiej dostawy przesyłek do każdego miasta w Polsce. Umowy zawarte przez InPost na magazyny, które zostaną oddane do użytku w latach 2020-2021 już teraz osiągnęły poziom 158 000 m². Spośród europejskich kupujących, Polacy zwracają największą uwagę na czas dostawy przy dokonywaniu zamówień. Już teraz aż 24,5% powierzchni magazynowej w Polsce przeznaczone jest do obsługi elektronicznego kanału sprzedaży .

- Dynamika wzrostu e-commerce w Polsce sprawia, że ten sektor jest jednym z głównych motorów napędowych rynku nieruchomości magazynowych. Nasz kraj obecnie znajduje się na 13. miejscu wśród najszybciej rozwijających się rynków e-commerce na świecie. Wartość tego rynku przebiła już magiczny poziom 50 mld PLN, a szacuje się, że jeszcze w tym roku polski e-handel może być wart 70 mld PLN2. To dla InPost świetne informacje – podpisujemy kolejne umowy najmu powierzchni magazynowych, aby zwiększać wolumen i szybkość przesyłek do Paczkomatów® i przez Kuriera InPost. Około 31% polskich internautów uważa szybszą dostawę za czynnik motywujący do częstszego robienia zakupów przez Internet, a dla 21% z nich takim czynnikiem jest możliwość odbioru zakupów z Paczkomatu® – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

Dodaje, że dodatkowe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe kreuje ze strony Grupy Integer.pl najnowsze dziecko InPost, czyli usługa Fulfillment.

- Uruchomiliśmy ją zaledwie rok temu. Już teraz musieliśmy wynająć dodatkowe magazyny, gdyż zapotrzebowanie na projekty fulfillmentowe rośnie znacznie powyżej naszych najśmielszych oczekiwań – podkreśla.

Paczkomaty InPost są najczęściej wybieraną formą odbioru przesyłek z e-sklepów – aż 80% badanych wybiera tę formę dostawy . Popularność odbioru paczek w maszynach InPost jest większa od standardowej dostawy kurierem do pracy czy domu. Paczkomaty® są także drugą najczęściej wybieraną formą wysyłania towarów, zaraz po Poczcie Polskiej.

Popularność tradycyjnej formy wysyłki jest większa jedynie o 2% – niemal tyle samo osób (51%) decyduje się na wysyłkę za pomocą maszyn InPost. Aż 79% badanych korzystało w ostatnich 3 miesiącach z Paczkomatów® odbierając przesyłki, a niemal 1/3 respondentów także nadawała przesyłki w maszynach.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów® InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.