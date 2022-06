InPost z nową usługą. Chce ograniczyć ilość kartonowych śmieci

Autor: op. AT

Data: 14-06-2022, 15:33

InPost wraz z platformą MODIVO międzynarodowym sklepem online z modą, po okresie testów, wdrażają produkcyjną wersję zamkniętego obiegu opakowań EkoBox InPost.

Czym jest EkoBox Inpost?

EkoBox InPost. To koncept ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku i pierwszy w Polsce system wtórnego obiegu opakowań dla e-sklepów. Dzięki ponownemu wykorzystaniu EkoBox InPost, wszyscy możemy nawet kilkukrotnie ograniczyć liczbę wyrzucanych kartonów. InPost udostępni możliwość dołączenia do programu EkoBox, każdemu odpowiedzialnemu podmiotowi z branży e-commerce, który chce zadbać o środowisko naturalne i ograniczyć ilość generowanych odpadów.

Codziennie miliony kartonowych opakowań, po dokonanych zakupach internetowych trafiają na śmietnik. Każda przesyłka zamówiona z dostawą do Paczkomatu® InPost w pudełku EkoBox i ponownie zwrócona do Paczkomatu InPost to szansa na zrobienie czegoś dobrego dla planety. InPost tym samym tworzy społeczność eko-pozytywnych konsumentów, którzy cenią sobie życie w zgodzie z naturą. Każdy mały gest ma wielką ekomoc! Pudełka EkoBox powstały przy współpracy z duńską firmą ReZIP.

Od kiedy będzie działał EkoBox Inpost?

Już od czerwca konsumenci będą mogli skorzystać z EkoBox w sklepie internetowym MODIVO.

– Przez kilka ostatnich miesięcy wspólnie z naszym partnerem testowaliśmy opakowania wielokrotnego użytku EkoBox. Teraz mogę potwierdzić, że testy wypadły więcej niż pozytywnie, a system EkoBox spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem naszych klientów. Dlatego już teraz zdecydowaliśmy się wprowadzić nasz zamknięty system obrotu opakowaniami wielokrotnego użytku na pełną skalę. Robimy to dlatego, że rosnąca popularność zakupów on-line przyczynia się do wzrostu ilości używanych opakowań, a w konsekwencji odpadów. Z roku na rok można zaobserwować, jak szybko rozwija się branża e-commerce i jaka będzie jej skala w przyszłości. Odpowiedzialnością branży powinno być podejmowanie działań w tym obszarze. Właśnie dlatego, w trosce o ochronę środowiska i zmniejszenie ilości odpadów po opakowaniach, InPost wprowadza system pełnego recyklingu opakowań oraz wielokrotnego ich wykorzystania. Dzięki używaniu EkoBox, możemy nawet dziesięciokrotnie ograniczyć ilość kartonu w obiegu, a tym samym znacznie zmniejszyć ilość odpadów. EkoBox jest zrobiony z ekologicznego kartonu w pełni nadającego się do recyklingu. Posiada certyfikat FSC®, który świadczy o wykorzystaniu certyfikowanych surowców w procesie produkcji opakowań. Program ten opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk stosowanych w odniesieniu do gospodarki leśnej oraz na zasadach umożliwiających śledzenie handlu i produkcji produktów z drewna pochodzących z certyfikowanych lasów. Stworzenie zamkniętego systemu obiegu opakowań wymaga ścisłej współpracy formy logistycznej i sprzedawcy. InPost jako jedyna firma w Polsce, ma możliwość zaoferowania takiego rozwiązania na ogólnokrajową skalę dzięki sieci blisko 17 tysięcy Paczkomatów. Chciałbym potwierdzić, że w odpowiedzi na prośby klientów, którzy także chcieliby korzystać z EkoBox, udostępnimy możliwość dołączenia do programu EkoBox, każdemu odpowiedzialnemu podmiotowi z branży e-commerce, który chce włączyć się w ograniczenie ilości odpadów generowanych przez branżę. Ograniczenie, tworzonych przez naszą cywilizację gór śmieci, to wyzwanie z którym musimy poradzić sobie jak najszybciej – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Modivo o współpracy z InPostem

- Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu. Dzięki pomysłowości i oddaniu wielu osób mamy realny, pozytywny wpływ na otaczającą rzeczywistość i środowisko naturalne. MODIVO jako pierwszy e-commerce udostępnił klientom opakowania wielokrotnego użytku i jesteśmy dumni, że od samego początku inicjatywa została przyjęta tak pozytywnie. Jest to dla nas sygnał, że wspólnie z naszymi świadomymi klientami możemy zadbać o środowisko i wprowadzać zakupową rewolucję na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jako lider fashion-tech na polskim rynku mamy ogromną przyjemność podejmowania inicjatyw pionierskich, których nikt inny nie podejmuje. W tym przypadku kibicujemy jednak wszystkim sklepom online. Nie ma tutaj rywalizacji ani konkurencji. Im większy sukces przyniesie ten projekt, tym większą radość będziemy z niego czerpać. Ostatecznie mamy wspólny cel: edukację na rzecz odpowiedzialnych zakupów – mówi Damian Zapłata, Prezes Zarządu MODIVO S.A.

Jak skorzystać z usługi EkoBox w MODIVO?

1. Klient dokonując zakupu w MODIVO i wybierając Paczkomat® będzie miał opcję wyboru opakowania zwrotnego EkoBox – w czasie promocji opcja ta będzie darmowa

2. Zamówienie zostanie spakowane w EkoBox InPost.

3. Po odebraniu przesyłki z Paczkomatu® InPost oraz wyjęciu zamówionych rzeczy konsument składa pudełko na kształt koperty i od razu może je zwrócić w dowolnym Paczkomacie® skanując kod zwrotu umieszczony na tym opakowaniu.

4. Złożone pudełko można oczywiście zwrócić w innym, wygodnym momencie czyli np. podczas odbioru kolejnej przesyłki.

5. Cały proces trwa bardzo krótko, a opakowanie wraca do sklepu, gdzie przechodzi proces weryfikacji jakościowej i oczyszczenia, a następnie przekierowywane jest do ponownego użycia przez MODIVO.

Cały proces zwrotu jest prosty i bezpłatny, a dla wszystkich zwolenników ekologicznych rozwiązań i zakupów online to dodatkowy powód zamawiania do Paczkomatu. Dodatkowo za każdy zwrócony do Paczkomatu EkoBox, klient otrzyma voucher z rabatem – nawet 10% na kolejne zakupy w Modivo.

Wprowadzeniu opakowania i usługi EkoBox na rynek towarzyszyć będzie kampania edukacyjna. Wraz z marką MODIVO przeprowadzonych zostanie szereg działań w social mediach i z Influencerami.