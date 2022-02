Inspekcja Handlowa sprawdza ceny artykułów spożywczych po obniżce VAT

W związku z obniżeniem stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe z 5 proc. do zera prowadzimy monitoring cen w placówkach sieci handlowych na terenie województwa - poinformował Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie.

Autor: PAP

Data: 03-02-2022, 17:27

Na Lubelszczyźnie Inspekcja Handlowa sprawdza ceny artykułów spożywczych po obniżce VAT / fot. PTWP

"W związku z obniżeniem stawki VAT na artykuły spożywcze WIIH w Lublinie, wraz z delegaturami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, prowadzi monitoring cen produktów spożywczych w placówkach sieci handlowych na terenie województwa" - powiedział PAP Łukasz Drzewiecki z WIIH w Lublinie.

Dodał, że kontrole obejmują ceny produktów zbożowych, mlecznych, olei, jaj, mięsa świeżo pakowanego i sprzedawanego luzem, świeżych warzyw i owoców oraz produktów dla dzieci. Inspektorzy porównują aktualne ceny z tymi sprzed obniżki VAT.

Monitoring cen w sieciach handlowych

"Zespoły inspektorzy udają się do sklepów i sprawdzają, jak ceny poszczególnych produktów kształtują się danego dnia" - wyjaśnił Drzewiecki. Powiedział, że monitoring jest prowadzony na zlecenie prezesa UOKiK na potrzeby ewentualnych postępowań.

Drzewiecki przypomniał, że w związku z obniżeniem podatku akcyzowego na paliwa od zeszłego roku pracownicy WIIH prowadzą także monitoring cen paliw na 80 stacjach na terenie całego województwa.

Członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Stokrotki Mirosław Wawryszczuk powiedział, że obniżki objęły wszystkie z ponad 800 sklepów sieci.

"Zgodnie z naszą zapowiedzią, 1 lutego ceny produktów spożywczych zostały w sklepach Stokrotka obniżone. Zmiana dotyczyła wszystkich artykułów, dla których wprowadzona została tymczasowa stawka VAT 0 proc." - powiedział Wawryszczuk.

Jak wyglądają obniżki cen w sklepach?

"Ceny obniżyliśmy o wartość 5 proc. VAT na wszystkich produktach, na których było to wymagane, czyli między innymi na nabiale, pieczywie, mąkach, kaszach. W hurtowni mamy ponad pięć tysięcy produktów. Niestety, w naszym przypadku nie dało się zmienić w systemie cen odgórnie. Całą noc siedzieliśmy z żoną i ceny zmienialiśmy na piechotę" - powiedział Tomasz, właściciel hurtowni spożywczej w Puławach i dodał, że jeżeli klient robi teraz zakupy to na paragonie ma zaznaczone produkty z tą zmienioną ceną.

"Sam proces zmiany VATu, który przeprowadzaliśmy w 30 placówkach w województwie lubelskim i mazowieckim, rozpoczęliśmy od analizy przepisów. Kolejnym krokiem było poinformowanie naszych pracowników, że ceny zostaną zmienione i jak to będzie wyglądało w praktyce. Najtrudniejszym procesem był etap wykonania, który wymagał aktualizacji w systemie" - podkreślił Adam Paździor, dyrektor operacyjny sklepów piekarniczo - cukierniczych Żabczyńscy. Dodał, że sprzedawcy mieli obowiązek w każdym sklepie umieścić informację, którą można było pobrać ze strony gov.pl, że produkty żywnościowe mają obniżoną stawkę VAT.

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia tego roku nowela ustawy o podatku od towarów i usług czasowo obniża VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Ustawa, która weszła w życie we wtorek 1 lutego, jest częścią tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Zgodnie z nowelą np. do zera spadł VAT na podstawowe produkty żywnościowe i napoje objęte dotychczas stawką 5 proc., czyli na mięso i ryby oraz przetwory z nich; produkty mleczarskie; warzywa i owoce i przetwory z nich; zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze; niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne). Niższe stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r.