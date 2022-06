Intermarché bierze pod lupę marki własne. Jest nowa strategia

Intermarché wdraża nową strategię rozwoju marek własnych, której celem jest stworzenie czytelnego systemu skoncentrowanego na kluczowym obszarze, jakim są kategorie świeże.

Ma w tym pomóc nowy, spójny i konsekwentny branding pod parasolem Intermarché, który obejmuje produkty z takich grup, jak owoce i warzywa, wędliny, ryby, jaja, nabiał czy dania gotowe. Zmiany uwzględniają rozbudowę, modernizację gamy, a także rebranding istniejących produktów.

Ujednolicenie marek własnych Intermarché

Kategorie produktów świeżych mają być wyróżnikiem oferty Intermarché. Nowe marki własne z tego obszaru zostały stworzone w jednym koncepcie i charakteryzują się spójną identyfikacją wizualną opartą na wykorzystaniu dymków dialogowych.

W ten sposób staną się one przewodnikiem po kategorii, ułatwiając klientom podejmowanie decyzji zakupowych. Szata graficzna nowych znaków podkreśla indywidualny styl, a także optymistyczny i radosny charakter dokonywania zakupów.

Świeże owoce i warzywa klienci Intermarché znajdą pod marką „Z Sadów i Pól”, a wędliny, w tym naturalne i oparte na tradycyjnych recepturach – pod nazwą „Prosto z Wędliniarni”. Logotypami „Z Jezior i Mórz” opatrzone są ryby i przetwory rybne, a jaja – znakiem „Jaja z Kurnika”. Produkty nabiałowe dostępne będą pod marką „Z Mlecznej Drogi”, a dania gotowe „Z Dobrej Kuchni”.

Oznaczenia dotyczące segregacji odpadów

Konsumenci chcą i chętnie segregują odpady, troszcząc się o planetę, lecz nie zawsze mają wiedzę, jak to poprawnie robić. Z tego powodu na etykietach nowych marek Intermarché wprowadzono oznaczenia, które pomogą klientom w prawidłowym segregowaniu odpadów oraz przyczynią się do ich lepszego przetworzenia i ponownego wykorzystania.

Nowa strategia Intermarché

– Marki własne są integralną częścią Intermarché. Dlatego już od marca br. wdrażamy nową strategię ich rozwoju, rozpoczynając zmiany brandingowe od kategorii produktów świeżych – naszego obszaru strategicznego, na którym budujemy ekspercki wizerunek Intermarché. Tworzymy w ten sposób unikalną ofertę, stanowiącą o pozycjonowaniu i wyróżnianiu się naszej sieci. Rynek marek własnych dynamicznie się rozwija – i trend ten jest widoczny również w naszej sieci. Aby utrzymać to tempo, planujemy wprowadzić w tym roku kilkadziesiąt nowych produktów, które planowo przechodzą przez cykliczne badania laboratoryjne dla potwierdzenia jakości, oraz badania konsumenckie w celu uzyskania obiektywnych wskazówek od klientów. Co najważniejsze, zapewniamy konkurencyjne ceny, dbając o to, by nasze nowe produkty były dostępne w cenie swoich odpowiedników w dyskontach – mówi Tomasz Waligórski, dyrektor generalny Intermarché.