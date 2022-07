Intermarché inwestuje w nowy koncept stacji paliw

Autor: oprac. OW

Data: 12-07-2022, 09:58

Muszkieterowie uruchomili trzecią od początku roku, i drugą w nowym koncepcie wizualnym, stację paliw.

Intermarché inwestuje w nowy koncept stacji paliw, fot. materiały prasowe

Muszkieterowie uruchomili kolejną stację paliw

Obiekt w Lipnie dostępny jest dla zmotoryzowanych klientów od 6 lipca br. Jest to pierwszy punkt sfinansowany ze środków Funduszu Stacji Paliw, utworzonego w ubiegłym roku z inicjatywy przedsiębiorców zrzeszonych w Grupie Muszkieterów.

Stacja paliw w Lipnie działa przy sklepie Intermarché przy ul. Wojska Polska 16 przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Klientom oferuje dostęp do paliw dostarczanych przez SCA Petrole Polska Sp. z o.o. i poddawanych bieżącej kontroli przez akredytowane laboratoria. Na miejscu kierowcy zatankują benzynę Pb 95, Pb 98 oraz olej napędowy, a także gaz LPG.

Na stacji w Lipnie można kupić żywność

Rolą stacji benzynowych Intermarché jest zapewnienie klientom dostępu do paliw w korzystnych cenach, jak również uzupełnienie oferty supermarketów. Na stacji w Lipnie można kupić podstawowe artykuły, takie jak pieczywo, nabiał, sery, wędliny, napoje, przekąski, słodycze i wiele innych. Dodatkowo na jej terenie znajdzie się także kącik bistro ze świeżo parzoną kawą oraz ofertą fast food.

Punkt w Lipnie jako drugi w Polsce funkcjonować będzie w nowym koncepcie wizualnym, który wprowadza zmiany w oznakowaniu i wyglądzie stacji. Do tej pory na stacjach Intermarché dominowały szarości i obłości – teraz Grupa Muszkieterów postanowiła wrócić do swoich podstawowych kolorów, czyli do czarnego i czerwonego z dodatkiem bieli. Wszystkie kolejne stacje paliw będą uruchamiane w nowym koncepcie wizualnym, a działające już placówki przejdą rebranding.