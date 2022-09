Intermarché obchodzi w tym roku 25. urodziny. Sieć ma obecnie obroty na poziomie ponad 5 mld zł. Wyróżnikiem marki są produkty świeże.

Intermarché obchodzi 25. urodziny. Jakie ma plany na przyszłość? Fot. shutterstock

Intermarché stawia na produkty świeże

W planach Intermarché na kolejne lata jest zajęcie 5. miejsca na liście największych sieci FMCG w Polsce, natomiast Bricomarché dąży do osiągnięcia 3. miejsca na rynku DIY w naszym kraju.

Priorytetem Grupy Muszkieterów jest podnoszenie jakości usług i poszerzanie oferty, zachowując przy tym niskie ceny. Intermarché ma obecnie obroty na poziomie ponad 5 mld zł. Wyróżnikiem marki są przede wszystkim produkty świeże. W ostatnich latach sieć rozpoczęła remodeling swoich supermarketów w koncepcie Power, który zakłada m.in. poszerzanie oferty o strefę ryneczku i produkty świeże oraz wprowadzenie intuicyjnego układu sklepów. W nowej odsłonie działa ponad 20 placówek, a kolejne modernizacje właśnie trwają. Odnotowano, że wdrożenie nowego konceptu zostało docenione przez klientów i podniosło sprzedaż o 20 proc.

Intermarché rozwija kanał e-commerce

Zmiana oczekiwań zakupowych konsumentów była dla Intermarché impulsem do rozwoju kanału e-commerce – marka zapewnia m.in. usługę Drive, która pozwala na wygodny odbiór produktów zamówionych online w specjalnie wyznaczonej do tego strefie.

Muszkieterowie kontynuują także nowe otwarcia stacji paliw, które działają w blisko 70 lokalizacjach. Jednocześnie trwa rozwój konceptu stacji samoobsługowych, przy których nie ma oferty sklepowej.

Wraz z początkiem września sieć rozpoczęła akcję z firmą MasterChef, która daje okazję zdobycia noży za jedyne 1 zł. W każdym sklepie Intermarché na klientów będą czekać niespodzianki w postaci promocji, sięgających 50 proc. Dopełnieniem celebracji jest zapowiedziana przez Muszkieterów loteria urodzinowa, w której przez 4 tygodnie, co 15 minut każdy z klientów będzie mógł wygrać darmowe zakupy.

Grupa Muszkieterów: jakie plany na przyszłość?

W planach sieci Intermarché jest między innymi zwiększenie obrotów do 10 mld zł i zajęcie przez nią 5. miejsca na liście największych sieci FMCG w Polsce. W realizacji tych założeń do 2026 r. ma pomóc ekspansja w nowym formacie – proximity, czyli miejskich i podmiejskich sklepów o powierzchni ok. 500-600 mkw.

Grupa również rozwija swój drugi szyld, Bricomarché i ma wobec niego długoterminowe plany. Jednym z nich jest osiągnięcie 3. miejsca na rynku DIY w Polsce. Grupa Muszkieterów, która zatrudnia obecnie 13 300 pracowników, stale dąży do ograniczenia kosztów logistycznych, poprawy poziomu realizacji zamówień, punktualności dostaw oraz bezpieczeństwa dostarczanego towaru poprzez uruchamianie nowych magazynów logistycznych, w tym w Swadzimiu, Mysłowicach oraz Sosnowcu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl