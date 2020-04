Intermarché rozwija usługę Drive

W kwietniu usługa Drive została wprowadzona w kolejnych lokalizacjach: od 1 kwietnia jest dostępna w Intermarché w Bukownie, od 2 kwietnia – w Toruniu, od 4 kwietnia – w Gostyniu, a od 5 kwietnia – w śremskim sklepie przy ul. Józefa Chełmońskiego 1. W Śremie usługa jest także niezmiennie realizowana w Intermarché przy ulicy Szkolnej 15. Dzięki udogodnieniu mieszkańcy tych czterech miejscowości mają możliwość zamówienia produktów przez Internet i odebrania ich w specjalnej strefie znajdującej się przed supermarketem.

– Obserwujemy trendy konsumenckie i na ich podstawie przygotowujemy ofertę dla naszych klientów. Usługa Drive cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem. W ostatnim czasie odnotowaliśmy aż pięciokrotny wzrost liczby zamówień składanych w ramach tego rozwiązania – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów i dodaje – W tym roku Muszkieterowie planują uruchomić usługę nawet w kilkudziesięciu kolejnych lokalizacjach.

Klienci sieci korzystający z usługi Intermarché Drive mają zdalny dostęp do bogatej oferty asortymentowej. Obecnie liczba produktów dostępnych online wynosi od 7 do 9 tys. artykułów w zależności od lokalizacji, a blisko 2 tys. z nich to produkty marek własnych. Klienci mają możliwość wyboru terminu oraz godziny odbioru zamówienia.

