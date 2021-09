Intermarché: przedsiębiorcy sami podejmują decyzje ws. asortymentu

Niezależni przedsiębiorcy prowadzący sklepy Intermarché podejmują indywidualnie decyzje dotyczące asortymentu w ich placówkach - mówi Benjamin Ferte, Członek Zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché.

Benjamin Ferte, Członek Zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché; jeden ze sklepów Intermarché, fot. materiały prasowe

Intermarché rozbudowuje ofertę bio i fit

Czym się Państwo kierują przy doborze asortymentu? - Naszym celem przy selekcji asortymentu jest to, by klienci odwiedzający sklepy Intermarché mieli jak największy i zróżnicowany wybór produktów. Obecnie obserwujemy wzrastające zainteresowanie artykułami ekologicznymi, bio, fit oraz daniami gotowymi, dlatego wprowadzając nowy koncept Power w kolejnych lokalizacjach, rozbudowujemy naszą ofertę i wzbogacamy ją o produkty z tych kategorii - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Benjamin Ferte, członek Zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché.

- Grupa Muszkieterów zrzesza niezależnych przedsiębiorców, którzy indywidualnie podejmują decyzje dotyczące asortymentu oferowanego przez należące do nich sklepy. Mają oni niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znają lokalny rynek, by odpowiednio dopasować ofertę do oczekiwań klientów. Często nawiązują współpracę z lokalnymi dostawcami, którzy na mocy takich umów zaopatrują supermarkety w wytwarzane przez siebie produkty regionalne - tłumaczy.

- Zapewniamy też stałe wsparcie współpracującym z nami właścicielom sklepów, co oznacza także dostęp do towarów z magazynów naszej grupy oraz wsparcie logistyczne w prowadzonej działalności - dodaje.

Intermarché - zakupy przez internet

Co jest obecnie dla klientów ważne podczas robienia zakupów? - Z naszych obserwacji wynika, że niezmiennie dla konsumentów najważniejszy jest stosunek jakości do ceny oraz podejmowanie optymalnych decyzji zakupowych - mówi Benjamin Ferte.

- Podczas kolejnych obostrzeń i lockdownów wiele osób decydowało się na zakupy online ze względu na wygodę i bezpieczeństwo takiego rozwiązania, teraz jednak klienci wracają też do sklepów stacjonarnych dających możliwość fizycznego sprawdzenia i porównania kupowanych artykułów spożywczych - tłumaczy.

- Intermarché daje konsumentom wybór i zapewnia wygodę zakupów zarówno stacjonarnie, jak również online. Jednym z chętnie wybieranych przez klientów rozwiązań jest usługa Intermarché Drive pozwalająca na zamówienie wybranych produktów przez Internet i odebranie ich w wyznaczonej przy sklepie strefie - podkreśla.

- Za zakupami przez Internet przemawia szeroki asortyment produktów, a co za tym idzie duży wybór, jednak obserwując klientów możemy stwierdzić, że choć cenią sobie wygodę, to jednak kryterium to nie wpływa na ich decyzje tak bardzo jak cena, jakość i świeżość oferowanych produktów - podsumowuje Benjamin Ferte.