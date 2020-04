Intermarché wprowadza dodatkowe działania ochronne

ZP PPS: podatek od „małpek” to w tej chwili totalny absurd i gwóźdź do trumny dla branży

W związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa, kierownictwo sieci Intermarché, zarządzanej przez Grupę Muszkieterów, zdecydowało o zwiększeniu częstotliwości dezynfekcji elementów wyposażenia, które są często dotykane przez klientów, takich jak m.in. PIN-pady, wózki, koszyki czy taśmy kasowe. Z kolei ekrany przy kasach, plakaty czy informacje przekazywane za pomocą radiowęzła, podkreślają konieczność zachowania bezpiecznej odległości oraz używania masek ochronnych i foliowych rękawiczek na terenie sklepu. Informują one także o obowiązujących godzinach dla seniorów i zachęcają do przeprowadzania sprawnych zakupów w oparciu o wcześniej przygotowaną listę. Ponadto, zarządzający supermarketami pod szyldem Intermarché, jako niezależni przedsiębiorcy, mogą zadecydować o skróceniu lub wydłużeniu czasu otwarcia placówki dla klientów czy instalacji szyb z plexi, które mają zapewnić kasjerom wyższy poziom bezpieczeństwa.

– Dedykowany zespół na bieżąco śledzi sytuację oraz stosuje się do wszystkich zaleceń przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju czy Głównego Inspektora Sanitarnego. Naszym celem niezmiennie pozostaje zagwarantowanie każdemu pracownikowi i wszystkim klientom maksymalnego bezpieczeństwa, a jednocześnie zapewnienie ciągłości operacyjnej Grupy – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. komunikacji i informacji Grupy Muszkieterów i dodaje – Dokładamy wszelkich starań, aby klienci sieci Intermarché mieli stały dostęp do szerokiej oferty produktów o najwyższej jakości, tak by mogli w komfortowych warunkach spędzić czas kwarantanny w swoich domach.

Grupa przygotowała także konkretne zalecenia dla pracowników przymarketowych stacji paliw. Wśród nich jest m.in. systematyczne dezynfekowanie pistoletów dystrybutorów, a także powierzchni w pomieszczeniach administracyjnych, socjalnych oraz sanitariatach. Muszkieterowie przygotowali także w swoim intranecie zakładkę, gdzie publikują kluczowe instrukcje oraz komunikaty skierowane do wszystkich pracowników.

Szereg działań ochronnych został również podjęty wobec osób zatrudnionych w centrali Grupy Muszkieterów w Swadzimiu. W każdym możliwym przypadku Muszkieterowie zachęcają do podjęcia pracy zdalnej, dotyczy to zarówno pracowników biurowych, jak i administracyjnych zatrudnionych w części magazynowej. W innych przypadkach menadżerowie ustalają odpowiednie rotacje w zespołach. Kolejne działania ochronne to zamknięcie kantyny, zrezygnowanie z wizyt przedstawicieli handlowych na terenie biurowca oraz prowadzenie rekrutacji telefonicznie lub online.