Intermarché z nową stacją paliw w Kołobrzegu

Najnowsza stacja paliw Intermarché została uruchomiona w województwie zachodniopomorskim w Kołobrzegu. Obiekt jest zlokalizowany obok supermarketu Bricomarché przy ulicy Jasnej 25a. Muszkieterowie przygotowali dla klientów drugi z kolei punkt w odsłonie light, czyli w pełni zautomatyzowany, który działa bez obecności pracowników obsługi. Zmotoryzowani mogą samodzielnie zatankować swoje pojazdy w systemie całodobowym, a następnie dokonać płatności bezgotówkowej. W ofercie stacji Intermarché są wysokiej jakości paliwa w atrakcyjnych cenach. Paliwa są dostarczane przez SCA PETROLE Polska Sp. z o.o., a ich producentem jest ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Są one poddawane bieżącej kontroli przez akredytowane laboratorium Instytutu Nafty i Gazu. Na stacji zostały zainstalowane 4 stanowiska do tankowania paliw oraz 4 do tankowania LPG.

– Muszkieterowie konsekwentnie poszerzają swoją ofertę stacji paliw, dzięki czemu od lat są liderem na rynku przymarketowych obiektów tego typu. Niezmiennie naszym celem pozostaje, aby stacje paliw działały przy każdym istniejącym sklepie, tam gdzie tylko jest to możliwe – mówi Benjamin Ferte, Prezes Zarządu SCA PETROLE Polska zajmującej się handlem paliwami w Grupie Muszkieterów i dodaje – Od 2021 roku proponujemy naszym klientom nowość, czyli stacje w koncepcie light. Wierzymy, że kolejne udoskonalenia naszej oferty pozwolą nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów.

Stacje pod szyldem Intermarché zostały docenione przez klientów – ostatnio marka zadebiutowała w rankingu „Marka Nr 1”, który został przygotowany w 2020 roku przez serwis Wybór Kierowców.

Oprócz uruchomienia stacji Muszkieterowie oferują przedsiębiorcom prowadzącym sklepy Intermarché i Bricomarché inne formy rozwijania biznesów. Właściciele mogą zaproponować swoim klientom m.in. myjnię samochodową bądź usługi z zakresu e-commerce – np. Bricomaty lub usługę Intermarché Drive.