Intermarche jako czytelnia, czyli jak wygląda handel w niedziele

Wydawałoby się, że po 1 lutego br. przepisy dotyczące zakazu handlu są na tyle "uszczelnione", że sklepy nie będą miały możliwości otwierać się w niehandlowe niedziele. Okazało się jednak, że niektórzy przedsiębiorcy potrafią być bardzo kreatywni.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 07-02-2022, 11:46

Intermarche jako czytelnia, czyli jak wygląda kreatywność przedsiębiorców?, fot. shutterstock

Handel w niedziele: Od 1 lutego zmieniły się przepisy

Od 1 lutego 2022 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja przepisów, która w założeniu ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. W niedziele niehandlowe mogą być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej.

To odpowiedź ustawodawcy na fakt, że w ciągu ostatnich miesięcy wiele sklepów zawarło umowy z operatorami pocztowymi, po to, by zgodnie z prawem, ale wbrew woli ustawodawcy, móc otwierać się w niehandlowe niedziele.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kreatywni przedsiębiorcy

Gdy zbliżał się początek lutego, wiele osób zastanawiało się, czy sklepy będą w niehandlowe niedziele zamknięte, czy znów coś wymyślą, znajdą kolejną lukę w przepisach. Okazało się, że niektórzy przedsiębiorcy są bardzo pomysłowi. Dwa markety Intermarche ogłosiły, że są... klubem czytelnika. Dzięki temu mogą być otwarte codziennie, także w niehandlowe niedziele.

Jednym z nich jest sklep Intermarche w Oławie. Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku napisał: Zapraszamy do #InterPoCzytelni w KAŻDĄ niedzielę od 9:00 do 18:00. Jesteśmy klubem czytelnika, w którym możesz przeczytać, wypożyczyć i kupić książkę. Wspierajmy kulturę!

Reakcje internautów były różne. Oto kilka wybranych komentarzy.

- Wstyd jak tak można... oczywiście zagraniczny kapitał... dajcie w niedziele pracownikom 200% wynagrodzenia to możecie być otwarci, a nie za darmo...

- Aż mnie korci, by skorzystać z czytelni/wypożyczalni. Mam nadzieję, że jest spory wybór dobrych nowości wydawniczych.

- Paranoja. Tylko zarobić i ludzi do roboty zagonić.

- Dowalić 100 tys. kary i się skończy łamanie przepisów i zmuszanie ludzi do pracy w niedziele.

- No właśnie wszędzie, ale w sklepie spożywczym to lekka przesada. Co jeszcze głupiego wymyślicie, żeby wykorzystywać ludzi w niedziele. Powinni odpoczywać w domu z rodziną.

A tak zaprasza do siebie market Intermarche z Lipna: "U nas połączysz przyjemne z pożytecznym! Przeczytasz książkę i zrobisz zakupy. Jesteśmy otwarci w każdą niedzielę od 9:00 do 19:00.".

Kolejna luka w ustawie?

Skąd taka możliwość? Artykuł 6 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wymienia całą listę placówek nieobjętych zakazem handlu w niedziele i święta. Są tam m.in. apteki, kwiaciarnie, zakłady lecznicze dla zwierząt.

W podpunkcie 10. są też uwzględnione "placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku". I z tego skorzystały dwa markety Intermarche, które działają w niehandlowe niedziele jako "kluby czytelnika".

Ale Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności, tłumaczy nam, że jest to bezprawne wykorzystanie tego punktu.

- Napisane jest wyraźnie: "placówki handlowe w zakładach". Czyli można otworzyć sklepik w teatrze, bibliotece, w obiekcie sportowym, ale nie na odwrót. Takie działania wynikają z niskich kar, dlatego domagamy się, aby je zwiększono - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Alfred Bujara.

Grupa Muszkieterów: Przedsiębiorcy sami zdecydują

Grupę Muszkieterów w Polsce tworzy przeszło 480 lokalnych przedsiębiorców. Każdy z nich prowadzi swój biznes pod szyldem marki i samodzielnie decyduje o zarządzaniu swoją placówką.

- Grupa Muszkieterów nie ingeruje w decyzje związane z utrzymaniem statusu placówek pocztowych po nowelizacji ustawy ograniczającej handel w niedzielę i umożliwia każdemu właścicielowi sklepu podjęcie samodzielnej decyzji o kontynuacji usług pocztowych w supermarkecie. Celem Intermarché jest rozwój szyldu, jednak z poszanowaniem prawa właścicieli supermarketów do decydowania o ich spółce, umożliwiając im podejmowanie niezależnych decyzji dotyczących prowadzonych przez nich sklepów - informuje biuro prasowe Grupy Muszkieterów.

Pracownicy sklepów protestują

Gdy sklepy działały w niedziele jako placówki pocztowe, nie wszyscy pracownicy byli z tego zadowoleni. W sierpniu 2021 roku ruszyła lawina skarg na sieci otwierające się w niedziele. - Z dnia na dzień zostaliśmy zasypani informacjami, że pracownicy są w piątek proszeni, by pracować od niedzieli. Dostajemy kilka wiadomości w tygodniu od oburzonych pracowników, którzy nie chcą pracować w niedzielę, a są do tego wręcz zmuszani. Pracownicy skarżyli się również, że jest ich zbyt mało, a wymagania wobec nich znacząco wzrosły - mówiła Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

- Pracownicy handlu są bardzo niezadowoleni, że muszą pracować 7 dni w tygodniu i chcą wyrazić swoją dezaprobatę. My jako handlowa „Solidarność” będziemy te protesty organizować. (...) Niedzielny zakaz handlu jest dzisiaj fikcją. Pracodawcy nie szanują prawa i pracowników. Obiecywano, że praca w niedziele nie będzie obligatoryjna. Teraz słyszymy, że jednak tak – mówił w rozmowie z dlahandlu.pl Alfred Bujara, przewodniczący sekcji handlu NSZZ "Solidarność".

Czy i tym razem pracownicy będą protestować? I co na to ustawodawca? Czy będzie kolejna nowelizacja przepisów? Czas pokaże, jak w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie w praktyce wyglądał handel w niedziele.