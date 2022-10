Sieć handlowa Intermarché obchodzi w tym roku swoje święto – 25. urodziny. Z tej okazji wystartowała loteria dla klientów. Co można wygrać?

25 lat Intermarche i loteria urodzinowa. Co wygrać i jak to zrobić?, fot. shutterstock

Intermarche ma 25 lat

Intermarché ma obecnie obroty na poziomie ponad 5 mld zł. W ostatnich latach sieć rozpoczęła remodeling swoich supermarketów w koncepcie Power. W nowej odsłonie działa ponad 20 placówek, a kolejne modernizacje właśnie trwają. Odnotowano, że wdrożenie nowego konceptu zostało docenione przez klientów i podniosło sprzedaż o 20 proc.

Zmiana oczekiwań zakupowych konsumentów była dla Intermarché impulsem do rozwoju kanału e-commerce – marka zapewnia m.in. usługę Drive, która pozwala na odbiór produktów zamówionych online w specjalnie wyznaczonej do tego strefie.

W planach sieci Intermarché jest między innymi zwiększenie obrotów do 10 mld zł i zajęcie przez nią 5. miejsca na liście największych sieci FMCG w Polsce. W realizacji tych założeń do 2026 r. ma pomóc ekspansja w nowym formacie – proximity, czyli miejskich i podmiejskich sklepów o powierzchni ok. 500-600 mkw.

Kto jest właścicielem sklepów Intermarche?

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2021 r. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły blisko 8,9 mld złotych. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska.

Loteria Urodzinowa Intermarche - zasady

Dopełnieniem celebracji jest loteria urodzinowa Intermarche, w której przez cztery tygodnie, co 15 minut każdy z klientów będzie mógł wygrać darmowe zakupy.

Jak podaje regulamin loterii urodzinowej Intermarche, osoba, która chce wziąć w niej udział, powinna spełnić następujące warunki:

- dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,

- dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,

- zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,

- zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS,

Uczestnik zgłaszając się do loterii urodzinowej Intermarche powinien wysłać SMS-a z telefonu komórkowego pod numer 70988, według wzoru: INTERMARCHE.TAK.Nr dowodu zakupu.

Wyrażenie „TAK” oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii. Koszt wysłania jednego SMS-a na numer 70988 wynosi 0,50 zł netto (bez VAT) / 0,62 zł z VAT. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą uczestnicy loterii.

Loteria Urodzinowa Intermarche - losowanie nagród

Losowanie nagród w loterii urodzinowej Intermarche przeprowadzone zostanie w dniu 24.10.2019 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00. Losowanie nagród w loterii odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od godz. 00:00:00 dnia 08.10.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 21.10.2019 r.

Losowanie nagród w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów będzie przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

Loteria Urodzinowa Intermarche - co można wygrać?

Nagrodą I-go stopnia w loterii Intermarche są bony TravelPass Premium o łącznej wartości 10.000,00 zł brutto. Szczegółowy opis nagrody I-go stopnia znajduje się w załączniku do regulaminu. Dodatkowo do nagrody I-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1.111,11 zł . Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody I-go stopnia wynosi 11.111,11 zł brutto, przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 1.111,11 zł zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.

Nagrodą II-go stopnia w loterii Intermarche jest wyciskarka wolnoobrotowa marki Tefal o wartości 649,00 zł brutto. Łączna ilość nagród II-go stopnia wynosi 10 sztuk. Łączna wartość nagród II-go stopnia wynosi 6.490,00 zł brutto.

Nagrodą III-go stopnia w loterii Intermarche są bony towarowe Intermarche o łącznej wartości150,00 zł brutto. Łączna ilość nagród III-go stopnia wynosi 100 sztuk. Łączna wartość nagród III-go stopnia wynosi 15.000,00 zł brutto.

Pełny regulamin loterii znajduje się na stronach internetowych sieci Intermarche.

