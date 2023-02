Polacy szukając oszczędności coraz bardziej zwracają się ku produktom marek własnych. Trend ten będzie się nasilał - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Bartłomiej Tarłowski, Menadżer ds. rozwoju franczyzy i komunikacji korporacyjnej Grupy Muszkieterów.

Polacy zwracają się ku markom własnym. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Wojna w Ukrainie: zakłócenia łańcuchów dostaw

Olimpia Wolf: Jak wojna w Ukrainie, która trwa już rok, wpłynęła na rynek handlowy w Polsce?

Bartłomiej Tarłowski: Wybuch wojny w Ukrainie miał i nadal ma ogromny wpływ na gospodarkę naszego kraju, w tym cały sektor handlowy. Bezpośrednim skutkiem wojny były m.in. zakłócenia lub przerwanie łańcuchów dostaw, znaczące ograniczenie dostępności części surowców i wywołane nimi wzrosty cen. Wygaszona została wymiana handlowa z Rosją. Z kolei do naszego kraju przybyło kilka milionów Ukraińców, głownie kobiet z dziećmi, bezpośrednich ofiar tego konfliktu. Te osoby stały się konsumentami, a część z nich nawet pracownikami sektora handlowego.

Jakie działania podjęła Państwa sieć handlowa w ramach pomocy Ukraińcom?

Od dnia wybuchu wojny w Ukrainie Grupa Muszkieterów wykazała pełną mobilizację do działania w zakresie wsparcia i pomocy naszym wschodnim sąsiadom, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki zaangażowaniu zarówno polskich, jak i francuskich przedsiębiorców prowadzących sklepy pod marką Intermarché oraz Bricomarché, udało się przekazać 5 milionów złotych na pomoc Ukrainie. Łącznie kilkanaście tirów z Polski i Francji wypełnionych artykułami spożywczymi i higienicznymi oraz odzieżą trafiły do Ukraińców przebywających na terenie Polski. Część wsparcia trafiła także bezpośrednio do potrzebujących, którzy pozostali w Ukrainie.

Współpracujemy również z organizacjami charytatywnymi, takimi jak Caritas czy Polska Akcja Humanitarna. Fundacja Muszkieterów, prowadzona przez polskich właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché, również aktywnie włączyła się w organizację pomocy ofiarom wojny. Swoją opieką otoczyła m.in. 200 ukraińskich dzieci przebywających w Polsce, dla których zorganizowała turnus wakacyjny. Oprócz działań organizowanych centralnie przez Grupę Muszkieterów nie należy pominąć właścicieli sklepów, którzy oddolnie organizują i angażują się w setki akcji na szczeblu lokalnym.

Ukraińcy pracują w placówkach Grupy Muszkieterów

Czy uchodźcy z Ukrainy znaleźni pracę w placówkach Grupy Muszkieterów?

W magazynach logistycznych Grupy Muszkieterów pracę znalazła grupa uchodźców zza wschodniej granicy. Z kolei w punktach sprzedaży Intermarché i Bricomarché zatrudniona jest o wiele większa liczba Ukraińców. Nie prowadzimy dokładnej ewidencji, ponieważ to każdy właściciel supermarketu realizuje własną politykę handlową. Ale wielu z nich przyjęło do pracy uchodźców z Ukrainy.

W ramach wsparcia Ukrainy, wiele sieci handlowych wycofało też ze swoich półek produkty pochodzące z Rosji.

Tak, to prawda. Również my tak zrobiliśmy. W pierwszych tygodniach wojny wszystkie produkty pochodzące z Rosji zniknęły z półek sklepowych Intermarché. Za to w swojej ofercie posiadamy produkty pochodzące z Ukrainy. Występują w stałej gamie, jak i w cyklicznie powtarzanych akcjach promocyjnych.

Intermarche: Polacy zwracają się ku markom własnym

Jak konsekwencje wojny wpłynęły na zachowania zakupowe?

Nie tylko wojna, ale też rosnąca inflacja mają wpływ na aktualne zachowania zakupowe konsumentów. Polacy szukając oszczędności korzystają z promocji i coraz bardziej zwracają się ku produktom marek własnych. Trend ten jest już widoczny i naszym zdaniem będzie się cały czas nasilał. Wielu konsumentów ograniczyło wizyty w restauracjach decydując się na przygotowywanie posiłków we własnych domach. Coraz częściej szukają składników do swoich dań, a także gotowych posiłków w atrakcyjnej cenie. W przypadku sieci Intermarche wzrasta zainteresowanie wyrobami garmażeryjnymi.

Dziękuję za rozmowę.

