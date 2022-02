Intermarche w Cieszynie, czyli jak z dworca stać się wypożyczalnią?

6 lutego Intermarche w Cieszynie "zamienił" się w dworzec autobusowy i otworzył swoją placówkę. Związkowcy z Solidarności ogłosili wtedy protest i zawiadomili policję. Okazuje się, że 13 lutego sklep ponownie otworzono, dlatego Solidarność po raz kolejny organizuje przed nim protest.

Data: 13-02-2022

Intermarche w Cieszynie. Fot. Alfred Bujara

Cieszyński Intermarche ogłosił się dworcem autobusowym

Mimo, że od 1 lutego weszły w życie zmiany w zakazie handlu w niedziele, to nie każda placówka handlowa się dostosowała. Cieszyński Intermarche postanowił "przekształcić się" w dworzec autobusowy. Dzięki temu otworzył się 6 lutego, w niehandlową niedzielę. W sklepach na dworach nie można sprzedawać alkoholu. Dlatego Związkowcy z Solidarności zawiadomili policję, która przyjechała i skontrolowała sklep. Ponadto zorganizowali konferencję prasową połączoną z protestem przed sklepem francuskiej sieci Intermarche w Cieszynie ul. Górna 21. Protestujący demonstrowali przeciwko łamaniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz inne dni.

– Nie możemy dopuścić, że będzie to kolejny sposób na przymuszanie pracowników do pracy w niedziele – mówił Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.

– Apelujemy do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrole, nakładanie kar w wysokości 100 tys. złotych i składanie wniosków do sądu o odebranie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Ogłoszenie, że sklep jest dworcem i sprzedawanie jeszcze w nim alkoholu, to jest parodia i przestępstwo – zaapelował przewodniczący Bujara.

Intermarche otwarty w kolejną niedzielę

Okazuje się, że placówka Intermarche w Cieszynie jest otwarta również 13 lutego, czyli w kolejną niehandlową niedzielę. Solidarność ponownie więc protestuje przed sklepem, a o godz. 12.00 zorganizowała konferencję prasową.

- Protestujemy przeciwko łamaniu Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Sieć ta w kolejną niedzielę próbuje wbrew zapisom Ustawy zatrudniać pracowników - informuje Alfred Bujara z Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

Intermarche jako wypożyczalnia sprzętu sportowego

Alfred Bujara w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl opowiada, że 13 lutego Intermarche jest "wypożyczalnią sprzętu sportowo-rekreacyjnego" i że kolejny raz Solidarność zawiadomiła policję.

- W sklepie można wypożyczyć zestawy do badmintona, tarcze do Darta i zestawy wędkarskie - wylicza.

Skąd taka możliwość? Artykuł 6 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wymienia całą listę placówek nieobjętych zakazem handlu w niedziele i święta. Są tam m.in. apteki, kwiaciarnie, zakłady lecznicze dla zwierząt. W podpunkcie 10. są też uwzględnione "placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku".

Ale Alfred Bujara tłumaczy nam, że jest to bezprawne wykorzystanie tego punktu. - Napisane jest wyraźnie: "placówki handlowe w zakładach". Czyli można otworzyć sklepik w teatrze, bibliotece, w obiekcie sportowym, ale nie na odwrót. Takie działania wynikają z niskich kar, dlatego domagamy się, aby je zwiększono - podkreśla.