2 listopada do Intermarché dołączył Grzegorz Doroszko, który objął stanowisko Dyrektora Kontrolingu i będzie odpowiedzialny za pion kontrolingu finansowego w spółce SCA PR Polska.

Jego głównym zadaniem będzie wsparcie zarządu i całej organizacji w strategicznym zarządzaniu finansami, aby realizować plany rozwojowe sieci Intermarché, w ramach której funkcjonuje niemal 200 placówek w Polsce.

– Bardzo się cieszę, że dołącza do nas tak doświadczony specjalista w obszarze kontrolingu i finansów. Przed nami ambitne cele i plany rozwoju Intermarché: nie tylko osiągnięcie masy krytycznej, ale także realizacja założeń finansowych na kolejny rok i długofalowych inwestycji. Jestem przekonany, że wzmocnienie pionu kontrolingu o Grzegorza Doroszko to krok w kierunku osiągnięcia założonych celów – mówi Tomasz Waligórski, Dyrektor Generalny Intermarché.

Grzegorz Doroszko posiada prawie 15-letnie doświadczenie w obszarze kontrolingu, finansów i analityki. Zdobywał je w branży handlowej (Jerónimo Martins Polska) i farmaceutycznej (Gemini Polska). Odpowiadał tam za kluczowe procesy związane z obszarem kontrolingu, skarbca oraz Business Intelligence m.in. budżetowanie, optymalizację kapitału pracującego, reorganizację procesów logistycznych i działów wsparcia, refinansowanie spółek, planowanie rachunku przepływów pieniężnych, a także wdrażanie narzędzi Business Intelligence.

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Ekonomika przedsiębiorstw, studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość ACCA, oraz studia podyplomowe na kierunku Prawo dla menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego. Zrealizował również prestiżowy program w obszarze zarządzania strategicznego w Kellogg Executive Education oraz szkolenie dla przyszłych dyrektorów finansowych w Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

– Objęcie stanowiska dyrektora kontrolingu jednej z największych sieci supermarketów w Polsce to dla mnie duże wyróżnienie i kolejne zawodowe wyzwanie, któremu postaram się sprostać wykorzystując dotychczasowe doświadczenie z różnych branż. Handel jest mi o tyle bliski, że na samym początku mojej kariery miałem okazję nadzorować sklepy jednej z dużych sieci. Pamiętam wyzwania, z jakimi mierzyłem się wtedy w skali mikro, a dzisiaj, po kilkunastu latach zdobywania doświadczenia i obserwacji, z ekscytacją wracam do handlu, by doradzać jednemu z największych graczy na rynku w zakresie dalszej strategii rozwoju biznesu i zarządzania finansami – mówi Grzegorz Doroszko, Dyrektor Kontrolingu Intermarché