Intermarche z nowym sklepem w koncepcie Power

21 października mieszkańcy Strzelec Opolskich mogą zrobić zakupy w nowym sklepie sieci Intermarché. Dzięki konceptowi Power, zastosowanemu w supermarkecie, oferta obejmuje szeroki wybór produktów świeżych, bio oraz fit. Supermarket zlokalizowany jest przy ul. Stawowej 1 obok istniejącego już sklepu Bricomarché.

Autor: PP

Data: 21-10-2021, 12:06

Nowy sklep Intermarche; fot. mat.pras.

W bieżącym roku Grupa Muszkieterów otworzyła już trzy sklepy pod szyldem Intermarché, a 21 października uruchomiła czwartą lokalizację w Strzelcach Opolskich. Podczas wydarzenia otwarcia odwiedzający przez cały dzień mogą wziąć udział w rozmaitych konkursach prowadzonych przez konferansjera oraz otrzymać torby z drobnymi upominkami. Nowo otwarty sklep zatrudnia 32 pracowników, którzy przy 5 kasach będą obsługiwać klientów od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 21:00 oraz w niedziele handlowe od godziny 9:00 do 18:00. Powierzchnia supermarketu liczy ponad 1 300 m2, a parking przygotowany jest na 70 samochodów.

Intermarche w koncepcie Power

Dzięki konceptowi Power, wyznaczającemu najwyższe standardy obsługi klientów Intermarché, w sklepie znalazły się wydłużone taśmy kasowe ułatwiające pakowanie zakupionych produktów. Odświeżono elewację budynku, a układ sklepu został zaprojektowany tak, by był jak najbardziej intuicyjny. Blisko wejścia znalazła się strefa świeżego ryneczku, a specjalne miejsce zaplanowano także na kulinarne inspiracje, ofertę promocyjną i sezonową. W asortymencie sklepu znajdują się towary od lokalnych dostawców (m.in. pieczywo, nabiał, produkty garmażeryjne, warzywa i owoce), a do dyspozycji klientów jest również piekarnia, wędzarnia i usługa rozbioru mięsa. Sklep przyjmuje płatności w formie bonów Grupy Muszkieterów oraz Sodexo.