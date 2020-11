Internetowe FRSiH: Higiena i cena. Polacy kupują inaczej, trendy przyspieszają (pełna relacja)

E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej (relacja)

Zdaniem Łukasza Wojciechowskiego, Partnera z Działu Audytu, Lidera Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich EY, zaobserwować można istotne zmiany zachowań w stosunku do pandemii. Zmiany dotyczą deklaracji wydatkowych, preferencji zakupowych, czy wartości, którymi konsumenci się kierują. Przedstawił też badania EY sprzed dwóch tygodni, z których wynika, że Polacy są bardziej sceptyczni wobec swojej sytuacji niż globalny respondent.

- Co trzeci Polak uważa, że obecna sytuacja jest gorsza niż miesiąc temu, tylko 4 proc. Polaków twierdzi, że sytuacja się poprawiła względem poprzedniego miesiąca. Natomiast globalnie 16 proc. respondentów ocenia zarówno lepiej jak i gorzej obecną sytuację – mówił Łukasz Wojciechowski.

Z wyników badań wynika, że bardziej obawiamy się o zdrowie swoich bliskich, o swoją pracę, o finanse. Niemal połowa badanych odczuwa dyskomfort podróżując komunikacją miejską, podobna liczba boi się iść do restauracji. Natomiast w przypadku robienia zakupów spożywczych, tylko 18 proc. odczuwa dyskomfort. Jak te obawy przekładają się na trendy zakupowe?

- W większości kategorii konsumenckich obserwujemy deklaratywny spadek wydatków. Są one spójne z danymi o sprzedaży detalicznej za 9 miesięcy tego roku, które mówią o spadku o ponad 3 pkt proc. względem 2019 roku. Polacy szukają oszczędności, mniej wydają na kino, wakacje, usługi typu fryzjer, czy towary luksusowe. Oczywiście część wydatków jest ograniczana przez odgórne restrykcje. Więcej natomiast wydajemy na artykuły higieny osobistej, artykuły gospodarstwa domowego, świeżą żywność, domowe środki czystości – wymieniał Partner EY.

Co w takim razie jest obecnie wartością dla kupujących? - Wysoka jakość, marka, której klienci ufają, lokalność, produkty promujące zdrowie, dobre samopoczucie – te kategorie rosną i za takie produkty jesteśmy w stanie płacić dodatkową cenę – mówił Łukasz Wojciechowski.

Karolina Zajdel Pawlak, dyrektor zarządzająca w firmie Nielsen oceniała, że pewne trendy przyspieszyły lub uległy wzmocnieniu, ale fundamentalnie nie ma nowych trendów. - Widać poszukiwanie bezpieczeństwa, poszukiwanie maseczek i środków dezynfekujących, to coś nowego, ale nie można nazwać tego trendem. Te trendy, które już miały miejsce, nadal zachodzą. To m.in. przesunięcie sprzedaży do kanałów cyfrowych. Grupa konsumentów, która wcześniej wahała się czy wypróbować taką formę zakupów teraz miała motywację, by wykorzystać ten kanał. Dlatego zyskał on na pandemii i właściwie utrzymał swoją pozycję – mówiła Katarzyna Zajdel Pawlak.