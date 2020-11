Internetowe FRSiH: Nieuczciwa konkurencja w e-grocery dotyczy częściej firm z UE niż Chin (wideo)

- Same strony internetowe są kierowane do konsumentów, w związku z tym oferowane produkty muszą być oznakowane w języku danego kraju. Często przedsiębiorcy obawiają się konkurencji z Chin. Z danych UE wynika jednak, że nieuczciwa konkurencja e-commerce’owa w przypadku żywności częściej dotyczy firm z samej Unii, ma charakter lokalny. Z około 500 wszczętych postępowań w tym temacie, tylko 70 dotyczyło firm z Chin i USA. Ważne jest również edukowanie społeczeństwa, konsumenci muszą wiedzieć, co i gdzie kupują - mówiła ekspertka.

