Internetowe FRSiH: W koronakryzysie kluczowe są elastyczność i innowacje (relacja)

Sesja „Koronakryzys – czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywczej” odbyła się 3 listopada. Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu otworzyło wystąpienie Jarosława Gowina, Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Jak mówił Jarosław Gowin, pandemia przyspieszyła tempo zmian w stylu życia ludzi na całym świecie. - Zakupy przez Internet zyskały na popularności. To wymusza zmiany w tych branżach, gdzie dotychczas dominował handel stacjonarny. Również robotyzacja procesów wytwórczych jest dla przedsiębiorstw już nie tylko nowinką, jest coraz częściej koniecznością. Te zmiany wymagają od firm inwestycji w cyfrowy rozwój i technologiczną modernizację, aby zachować konkurencyjność. Ta niezbędna zmiana technologiczna musi znaleźć wsparcie ze strony rządu, nie pomijając przy tym małych i średnich przedsiębiorstw – mówił wicepremier.

Istnieje bardzo dużo możliwości rozwoju branży rolno-spożywczej w Polsce. Dzięki swojej odporności na kryzysy i takich sytuacji jak Covid-19 może wrócić dość szybko do stanu sprzed kryzysu – oceniała Aleksandra Niżyńska, Project Manager in CEE, EIT Food. - Musimy się pogodzić z tym, że pandemia nas szybko nie opuści. Ten moment firmy z branży - od rolników do branży retail czy HoReCa - mogą wykorzystać na innowacje i zmienianie siebie dla konsumentów - mówiła Aleksandra Niżyńska.

W ubiegłym tygodniu EIT Food opublikowało raport na temat przyszłości rolnictwa. - W kwietniu produkcja dóbr trwałych spadła o ponad 50 proc. rdr. Produkcja FMCG, w tym żywności tylko o 14 proc., a w lipcu ten wskaźnik wzrósł i przekroczył stan sprzed pandemii. To pokazuje, że branża ma szansę na szybką odbudowę, choć to nie zawsze może być tylko pozytywny aspekt. Może on sprawić, że branża będzie odporna na przyszłość. Każdy przedsiębiorca powinien więc postawić sobie pytanie czy chce być gotowy na przyszłość, co oznacza podejmowanie ryzyka i trudnych decyzji. A wszelkie innowacje łączą się z ryzykiem. A może stawia na to, żeby być odpornym na kryzys i wrócić do "normalności", czyli sytuacji sprzed marca br., choć nie wiem czy to jeszcze w ogóle będzie możliwe - mówiła Aleksandra Niżyńska.