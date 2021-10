Inwestorzy doceniają centra handlowe z najemcami spożywczymi

Pandemia wpłynęła na zmianę nawyków zakupowych Polaków, ale nie zatrzymała sektora spożywczego, który okazał się odporny na zawirowania. Tym samym rośnie zainteresowanie inwestorów obiektami handlowymi z najemcą spożywczym.

Centra handlowe tzw. I generacji, gdzie głównym najemcą jest wielkopowierzchniowy sklep spożywczy notują duże wzrosty/ fot. Unsplash.com

W pierwszej połowie 2021 roku aż 45% wszystkich inwestycji w sektorze handlowym dotyczyło aktywów z istotnym udziałem najemcy spożywczego. Wzrósł udział takich formatów jak m.in. wolnostojący sklep spożywczy, park handlowy z wiodącym najemcą spożywczym czy centrum handlowe z wielkopowierzchniowym sklepem spożywczym. Wiele znanych w Polsce sieci spożywczych planuje też w tym roku ekspansję.

- Zainteresowanie inwestorów obiektami z najemcą spożywczym rosło systematycznie od kilku lat. Pandemia, podobnie jak w przypadku innych zjawisk, tylko przyspieszyła ten trend. Teraz widzimy, że niemal połowa inwestycji w sektor handlowy zawiera komponent uwzględniający sektor spożywczy, który okazał się odporny na pandemię. Z danych Euromonitor International wynika, że w 2020 roku sprzedaż w branży spożywczej spadła tylko o 0,9% rok do roku, podczas gdy całkowita sprzedaż detaliczna zmalała w tym czasie o 6,7% – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Pandemia wpłynęła na zmianę nawyków zakupowych

Z badania omnibusowego zleconego przez CBRE wynika, że pandemia wpłynęła na zmianę nawyków zakupowych Polaków, co potwierdza 44% respondentów. Przede wszystkim przyczyniła się do tego, że zakupy robimy rzadziej, ale za to większe. Już 51% spośród osób, które zmodyfikowały sposób realizacji zakupów spożywczych, przyznaje, że pod wpływem pandemii robi większe zakupy za jednym razem, a 36% konsumentów robi zakupy rzadziej. Nie oznacza to jednak, że kupujemy mniej, wręcz przeciwnie, pandemia uwypukliła jak istotne jest to, żeby mieć sklep spożywczy blisko domu czy możliwość zrobienia zakupów w dyskoncie, które Polacy preferują.

Inwestorzy, którzy obserwowali rosnące znaczenie sektora spożywczego, zintensyfikowali inwestycje w ten obszar. Widać to wyraźnie w wynikach za pierwsze półrocze 2021 roku. W okresie styczeń-czerwiec w wolnostojące sklepy spożywcze zainwestowano 10% ogólnego wolumenu z sektora handlu. W 2020 roku było to 4%, a w 2019 roku tylko 2%. Jeżeli chodzi o parki handlowe to ich udział zwiększył się z 5% w 2019 roku do aż 16% w 2020 roku. Natomiast w pierwszej połowie tego roku parki handlowe odpowiadają za 12% wolumenu inwestycyjnego w sektorze handlowym.

Centra handlowe z najemcą spożywczym na topie

Centra handlowe tzw. I generacji, gdzie głównym najemcą jest wielkopowierzchniowy sklep spożywczy również notują imponujące wzrosty. W 2019 roku interesowało się nimi 3% inwestorów, ale już w 2020 roku odnotowano wzrost do 13%. W tym roku, tylko w okresie od stycznia do czerwca, zainwestowano w centra handlowe z wielkopowierzchniowym sklepem spożywczym aż 22% ogólnego wolumenu w sektorze handlowym.

Pozostałe inwestycje w sektor handlowy w pierwszej połowie 2021 roku to m.in. centra handlowe (23%) czy market budowlany typu „DIY” (6%).