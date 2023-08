Dobra współpraca biznesowa przynosi korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron, wprowadza nowe standardy jakości, wdraża innowacyjne rozwiązania i procesy optymalizacyjne, ale też pozwala zadbać o środowisko naturalne i lokalne potrzeby społeczne. Mamy nadzieję, że takie właśnie owoce w niedługiej przyszłości przyniosą wspólne działania IPP Polska i sieci sklepów Biedronka.

IPP Pooling Polska i sieć Biedronka – współpraca dla dobra klientów i środowiska

Współpraca między IPP Polska i spółką Grupy Jerónimo Martins

Biedronka to największy pracodawca działający w naszym kraju. Firma zatrudnia ponad 80 000 pracowników w ponad 3400 sklepach, znajdujących się w 1300 miastach, a także w 17 centrach dystrybucyjnych. Ich zadaniem jest dostarczanie najwyższej jakości produktów (głównie spożywczych) oraz dbanie o pozytywne doświadczenia dla olbrzymiej grupy ponad 5 milionów klientów, każdego dnia odwiedzających sklepy sieci Biedronka.

By realizować wszystkie usługi na najwyższym poziomie i wyprzedzać konkurencję z branży, sieć nieustannie pracuje nad usprawnianiem logistyki i perfekcyjnego zarządzania łańcuchem dostaw. W tym zakresie wspiera ją już firma IPP Polska.

Na czym koncentruje się współpraca? Polega na akceptacji wszystkich typów nośników dostępnych w ofercie IPP w wysyłkach realizowanych przez dostawców sieci Biedronka. Przyniesie to szereg korzyści, które odczują wszystkie zaangażowane podmioty, a także środowisko naturalne.

Zrównoważone podejście do zarządzania paletami w łańcuchach dostaw produktów FMCG

Brązowe palety IPP wprowadzone do łańcucha dostaw sieci Biedronka to przede wszystkim standaryzacja i gwarancja wysokiej jakości nośników, udostępnianych dostawcom. To pewność pełnego bezpieczeństwa towarów podczas ich transportu.

Co więcej akceptacja wszystkich typów palet IPP przez sieć Biedronka sprawia, że dostawcy mają większą alternatywę wyboru spośród operatorów poolingu paletowego, co przekłada się na transparentność i konkurencyjność rynku wynajmu palet, a w efekcie podnosi jakość procesów w łańcuchu dostaw i pozwala je optymalizować w zrównoważony sposób.

Wynajem palet w systemie poolingowym to sposób na dostarczenie prośrodowiskowych rozwiązań do transportu produktów FMCG. Z perspektywy dostawcy znika konieczność zakupu i magazynowania nośników we własnym zakresie, co może stanowić wyzwanie, ale też oczywiście dodatkowe koszty operacyjne, związane między innymi z serwisowaniem palet. Zamiast tego, dzięki IPP, każdy dostawca otrzymuje rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb, by szybko, wygodnie i bezpiecznie dostarczyć towary do punktów dystrybucyjnych oraz centrów logistycznych sieci Biedronka.

Ekologiczna strona współpracy – jak z pomocą poolingu paletowego dbać o środowisko?

Wprowadzenie poolingu palet IPP w sieci Biedronka to dodatkowa szansa na redukcję kosztów i optymalizację procesów logistycznych. To również realne działania na korzyść środowiska naturalnego, które jest szczególnie ważne zarówno dla IPP, jak i sieci Biedronka.

W strategii firmy IPP Pooling od lat troska o środowisko zajmuje kluczowe miejsce. Potwierdzeniem tego faktu są choćby dwie gwiazdki w programie Lean & Green EU oraz platynowy certyfikat EcoVadis.

Sieć Biedronka podchodzi równie poważnie do ekologii w biznesie. Do głównych celów strategicznych spółki Grupy Jerónimo Martins zalicza się walka z negatywnymi zmianami klimatu poprzez wdrażanie zrównoważonych działań, ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, ale też odpowiedzialna gospodarka odpadami, również w powiązanych podmiotach – u dostawców i klientów.

Wdrożenie systemu poolingowego IPP pozwala ograniczyć liczbę jednorazowych nośników w ramach całych łańcuchów dostaw. Zamiast nich wykorzystuje się nośniki wielokrotnego użytku, o wysokiej jakości, regularnie kontrolowanej przez pracowników IPP. Przynosi to realnie mniejsze zużycie drewna (i innych materiałów wykorzystywanych przy produkcji nowych palet), a także obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Takie działania w pełni wpisują się w główne zadania sieci Biedronka w ramach kompleksowej polityki środowiskowej, do których zalicza się choćby:

łączenie uzasadnionego zapotrzebowania na wzrost gospodarczy z praktyczną ochroną środowiska,

wdrożenie odpowiednich kryteriów środowiskowych w działaniach operacyjnych i procesach dotyczących decyzji zarządczych,

promowanie i wdrażanie praktyk zarządzania ochroną środowiska i efektywnością ekologiczną w całych łańcuchach dostaw.

Współpraca między IPP Polska i siecią Biedronka to zatem skuteczne zarządzanie i optymalizacja procesów w ramach łańcucha dostaw, ograniczenie wydatków na każdym etapie transportu i składowania, ale też troska o środowisko naturalne (zmniejszanie śladu węglowego, ograniczenie produkcji odpadów oraz zużycia energii i surowców). Tak buduje się efektywny i pełnowymiarowy biznes przyszłości – konkurencyjny, nowoczesny i w pełni odpowiedzialny.