Jabłka Ligol z polskich sadów w sklepach Lidla

Lidl Polska wprowadza promocję -57% na jabłka odmiany Ligol sprzedawane w skrzynkach.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 13-10-2021, 15:16

Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Lidl - polskie jabłka z tegorocznych zbiorów

W naszych domach, przez ostatnie tygodnie, gości polskie jabłko z tegorocznych zbiorów. Na świecie występuje blisko 10 tysięcy odmian jabłoni, co potwierdza jego popularność. Warto podkreślić rolę polskiego jabłka, które cieszy się uznaniem w kraju i zagranicą. Wiele polskich regionów szczyci się jego kompleksową produkcją, w tym na przykład Grójecczyzna, która uchodzi za jedne z największych sadów Europy.

Lidl - jabłka sprzedawane w skrzynkach

Promocja na jabłka odmiany Ligol prosto ze skrzyń będzie obowiązywać we wszystkich sklepach sieci od 14 października do wyczerpania zapasów (-57%, 1,49 zł/1 kg, cena regularna 3,49 zł). Jabłka sprzedawane będą w 300-kilogramowych skrzyniach, których sadownicy używają w swojej codziennej pracy oraz podczas magazynowania. Dzięki temu klient będzie miał dostęp do świeżych, polskich owoców „prosto z drzewa”, niekiedy z gałązkami. Sadownik natomiast zapewni produkt w łatwy sposób, bez dodatkowych czynności, oszczędzając koszty i czas.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jabłka z polskich sadów

Ligol to odmiana, która charakteryzuje się zieloną, błyszczącą i gładką skórką, w znacznym stopniu pokrytą czerwonym rumieńcem. Miąższ jest kremowy, soczysty, o słodko-kwaskowatym smaku oraz wyraźnym aromacie. Wszystkie jabłka dostępne w sklepach Lidl Polska pochodzą z polskich sadów – posiadają oznaczenie „Produkt polski”.

- Owoce sprzedawane w skrzyniach pojawiły się w sklepach Lidl Polska po raz pierwszy w zeszłym sezonie. Spotkały się z pozytywnym odbiorem klientów. Taki sposób pakowania pozwala na mniejsze zużycie papieru, ponieważ skrzynie są wielokrotnego użytku. Co więcej, jest to działanie wspierające zero waste. Jabłka mogą wyglądać nieperfekcyjnie, są niesortowane, niekiedy z elementami liści i gałązek, ale w pełni wartościowe i pyszne, dlatego warto wspierać ich konsumpcję - informuje sieć.