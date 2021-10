Jacek Trybuchowski - kim jest wspólnik Roberta Lewandowskiego?

W Browarach Warszawskich ruszył lokal Roberta Lewandowskiego - NINE's Restaurant & Sports Bar. Kim jest jeden ze wspólników piłkarza - Jacek Trybuchowski?

Autor: MB; www.portalspozywczy.pl

Data: 13-10-2021, 14:35

Jacek Trybuchowski, jeden ze wspólników "Lewego" i współwłaściciel NINE's Restaurant & Sports Bar ma spore doświadczenie w branży gastronomicznej/fot. PTWP

Jacek Trybuchowski - wspólnik Roberta Lewandowskiego i współwłaściciel NINE's Restaurant & Sports Bar

Jacek Trybuchowski, jeden ze wspólników "Lewego" i współwłaściciel NINE's Restaurant & Sports Bar ma duże doświadczenie w branży gastronomicznej. Zanim zdecydował się na otwarcie lokalu z Robertem Lewandowskim przez długi czas był związany ze spółką AmRest. AmRest jest właścicielem takich marek jak m.in. Pizza Hut, KFC czy Burger King, które są popularne na całym świecie.

Jacek Trybuchowski - znana postać branży gastronomicznej

Jacek Trybuchowski podobno branżę gastronomiczną zna jak nikt inny. To jeden z najbardziej cenionych i doświadczonych menedżerów z sektorze. Przez ponad 25 lat z sukcesami rozwijał restauracyjne i gastronomiczne formaty na rynkach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Rosji - informuje wnp.pl.

Pracę w AmRest rozpoczął jako student w 1993 roku. Był m.in. kierownikiem regionalnym Pizza Hut i KFC czy kierownikiem biznesu AmRest na Węgrzech. Od 2003 do 2005 roku pracował dla Yum!, początkowo w Europie, a następnie jako dyrektor operacyjny Rostik/KFC w Moskwie.

Jacek Trybuchowski jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku marketing i zarządzanie, a także Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, gdzie zdobył licencjat z Handlu Zagranicznego.

NINE's Restaurant & Sports Bar w Browarach Warszawskich

Restauracja Roberta Lewandowskiego - Nine’s Restaurant & Sports Bar - powstała w kwartale ulic Grzybowskiej, Krochmalnej, Wroniej i Chłodnej, na terenie Browarów Warszawskich.

Wspólnikami piłkarza przy restauracyjnej inwestycji są: Jerzy Krzanowski, współwłaściciel firmy Nowy Styl oraz Jacek Trybuchowski, menedżer z branży gastronomicznej.

Tadeusz Muller jest odpowiedzialny za menu w restauracji Lewandowskiego.

Nine’s jest prawdziwą świątynią sportu, co czuć na każdym poziomie restauracji. Poziom -1 to sports bar z ponad 20. ekranami. Parter i pierwsze piętro to restauracja. Na ostatnim poziomie znajduje się przestrzeń eventowa z trybunami, na wprost których umieszczony został kilkudziesięciu calowy ekran.

Ściany na wszystkich piętrach zdobią pamiątki związane ze sportem m.in. historyczne okładki “Przeglądu Sportowego”, narty Kamila Stocha, złote medale polskich siatkarzy oraz historyczne buty i koszulki Roberta Lewandowskiego, w których m.in. bił kolejne rekordy w Bundeslidze oraz strzelał gole Realowi Madryt.

Ceny za przystawki w lokalu wahają się od 27 zł do 39,90 zł. Z kolei za burgery trzeba zapłacić od 37 zł do 45 zł. Wśród dań głównych najtańszy jest schabowy z kością, który kosztuje 39,90. Najdroższym daniem są glazurowane żeberka wieprzowe, które kosztują 59,90.