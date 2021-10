Jagna Niedzielska wraz z Netto promuje zero waste

Jak planować zakupy, by nie marnować żywności? Jak gotować, by wykorzystać produkty do maksimum? Dlaczego właściwe przechowywanie żywności jest tak ważne? Czy wszystkie resztki muszą wylądować w śmietniku? Na te i inne pytania odpowiadała Jagna Niedzielska, znana propagatorka kuchni zero waste, prowadząca program kulinarny „Jagny Niedzielskiej kuchnia bez resztek” podczas warsztatów zorganizowanych przez sieć Netto Polska.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 29-10-2021, 16:31

Jagna Niedzielska wraz z Netto promuje zero waste

Spotkanie połączone ze wspólnym gotowaniem odbyło się w środę, 27 października, w warszawskiej Hali Koszyki. To część kampanii „Niemarnowanie to nie wyzwanie”, w ramach której Netto promuje dobre praktyki kulinarne, przybliża problematykę ekologiczną i edukuje.

– Za aż 60 procent marnowania żywności odpowiadają gospodarstwa domowe, a zaczyna się to już podczas codziennych wizyt w sklepach. Niewłaściwe planowanie posiłków i związanej z nimi listy zakupowej, a co za tym idzie robienie zakupów sprawia, że kupujemy za dużo, przez co następnie wyrzucamy niewykorzystane jedzenie, które jest często też źle przechowywane. Razem z Netto pragnęliśmy przedstawić sposoby na ograniczenie strat żywności, jakie mają miejsce w polskich domach, często przy codziennym gotowaniu – mówi Jagna Niedzielska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zaproszeni goście przygotowywali wegetariańskie burgery z pieczonymi boczniakami w sosie BBQ i bezglutenowe naleśniki z musem jabłkowym. Podczas gotowania Jagna Niedzielska dzieliła się spostrzeżeniami i praktycznymi poradami dotyczącymi racjonalnego gospodarowania żywnością prowadzącego do ograniczenia ilości marnowanych artykułów.

Marnowanie żywności to ogromny problem

– Marnowanie żywności to olbrzymi problem, a Netto od lat angażuje się w działania mające na celu ograniczenie strat żywności. Zatowarowanie naszych sklepów planujemy w oparciu o twarde dane sprzedażowe, a wszelkie pojawiające się nadwyżki żywności przekazujemy w formie darowizny m.in. Federacji Polskich Banków Żywności. Tylko od stycznia do sierpnia tego roku z Netto do Banków Żywności trafiło ponad 1200 ton żywności o łącznej wartości blisko 7 mln złotych – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager w Netto Polska. – W naszych sklepach znajdują się specjalnie oznaczone miejsca, do których trafia żywność z kończącym się terminem przydatności do spożycia – można ją kupić w obniżonych cenach. Od 2 listopada w 150 sklepach wprowadzamy również 50-procentową obniżkę cen na pieczywo z odpieku, obowiązującą po godzinie 20. To ważne działania, obok których stawiamy też na edukację, która pozwoli ograniczyć marnowanie w domach naszych i naszych Klientów.

Artykuły spożywcze, które nie zostały wykorzystane w trakcie warsztatów zostały przekazane Caritas dla potrzebujących.

Kampania zero waste

Kampania „Niemarnowanie to nie wyzwanie” Netto Polska skierowana jest do całych rodzin. Dzieci uznano za ważnego odbiorcę jej przekazów, a ich edukacja jest istotnym elementem edukacji całego społeczeństwa – stąd w kampanii specjalne działania poświęcone najmłodszym. Sieć przedstawia praktyczne porady i wskazówki dotyczące m.in. wspólnego planowania zakupów, posiłków czy przechowywania żywności. Pokazuje, jak w praktyczny sposób uczyć dzieci od najmłodszych lat, by nie marnowały produktów spożywczych. Specjalnie przygotowana w tym celu strona zawiera nie tylko wskazówki, ale także popularne gry i zabawy, takie jak memory, labirynt czy krzyżówki nawiązujące tematyką do problemu marnowania jedzenia. Każdy może pobrać z niej specjalne plansze, by następnie wykorzystać je w domu. Gry zostały zaprojektowane tak, by uczyć podczas wspólnej zabawy. Dzięki temu pozwalają one w praktyczny i przyjemny sposób pokazywać najmłodszym, jak ważne jest niemarnowanie jedzenia i co robić, by go uniknąć.

To nie ostatnie spotkanie tego typu – już wkrótce Netto planuje kolejne warsztaty propagujące ideę kuchni zero waste.

Strategiczny partner kampanii

Partnerem strategicznym warsztatów jest polska firma BranQ – producent opakowań do przechowywania żywności. W swojej działalności firma BranQ stawia na proekologiczne rozwiązania, m.in. wykorzystując materiały pochodzące z recyklingu i zapewniając wytrzymałe, niezwykle praktyczne opakowania wielokrotnego użytku, które pozwalają przechowywać żywność w odpowiedni sposób, wpływając na zachowanie jej świeżości, a tym samym ograniczając marnowanie jedzenia.

Strona kampanii „Niemarnowanie to nie wyzwanie” Netto zawierająca liczne wskazówki i porady dotyczące m.in. niemarnowania żywności, segregacji odpadów, a także plansze do edukacyjnych zabaw i gier dla najmłodszych