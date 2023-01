Nieustanny rozwój, poszerzanie oferty handlowej, nowe udogodnienia dla klientów, generalna modernizacja węzłów sanitarnych, inwestycje na terenie zewnętrznym, a także akcje społeczne i pomocowe. Tak w skrócie można podsumować miniony rok w Porcie Łódź.

Jak CH Port Łódź zmienił się w 2022 roku /fot. mat.pras

Nowe lokale w Porcie Łódź

Rok 2022 roku w Porcie Łódź to nowe otwarcia lokali. W Centrum pojawiły się dwie popularne sieci handlowe, oferujące produkty znanych marek w niższych cenach. Do HalfPrice (2.200 mkw.) dołączył TKMaxx, który zajął powierzchnię ponad 2.000 mkw. Obydwa sklepy uzupełniły ofertę Portu Łódź m. in. z sektora mody, dekoracji wnętrz i akcesoriów wielu światowych marek, w tym marek premium. Grono najemców powiększyło się też o salon optyczny Kodano (141mkw.) oraz sklep Dealz (443 mkw.) należący do Pepco Group. Na terenie zewnętrznym Portu Łódź działanie rozpoczął z kolei organizowany w formie cyklicznej ryneczek wojewódzki, na którym w każdą sobotę klienci mogą kupić świeże produkty prosto od rolników i lokalnych producentów.

Wsparcie dla Ukrainy

Miniony rok upłynął pod znakiem wojny w Ukrainie i kryzysu uchodźczego ludności ukraińskiej, głównie matek z dziećmi i osób starszych, którzy m.in. w Łodzi i regionie znaleźli schronienie przed trwającą w ich kraju wojną. Port Łódź był jednym z pierwszych ośrodków handlowych, które zorganizowały realną pomoc dla nowych mieszkańców miasta. We współpracy z Centrum Służby Rodzinie, w Porcie Łódź ruszyła inicjatywa pod nazwą „Butik Pełen Dobra”, do którego można było przyjść i bezpłatnie wybrać potrzebną rzecz dla siebie lub dziecka. To wyjątkowe miejsce na początku funkcjonowało jako akcja wsparcia dla Ukraińców, dziś służy wszystkim, którzy są w potrzebie.

Inicjatywa została wyróżniona przez branżę nagrodami PR Wings i srebrnym Złotym Spinaczem. To jednak nie jedyne wyjątkowe przedsięwzięcie w Porcie Łódź. W Centrum w minionym roku pojawił się pierwszy w Łodzi butik działający w formule cyrkularnej, marki „Ubrania Do Oddania”. Można w nim kupić wyselekcjonowane i odświeżone ubrania (damskie, męskie, dziecięce) z drugiej ręki, a także oddać nieużywaną już odzież, która może posłużyć komuś innemu. Marka Butików Cyrkularnych rozwija i promuje ideę mody zamkniętego obiegu. Nowością w Porcie Łódź jest też punkt Biblioteki Miejskiej. To pilotażowy program, który wystartował w drugiej połowie 2022 roku. Można tu wypożyczyć książki i planszówki, a także skorzystać z szerokiej gamy zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych.

- Jako jedno z największych centrów handlowych w Polsce jesteśmy ośrodkiem, który łączy ludzi i reaguje na ich potrzeby. W naszych działaniach stawiamy na relacje i współdziałanie z lokalnymi organizacjami i samorządem, chcemy razem tworzyć coś nowego, co przełoży się na realną korzyść dla ludzi i naszego miasta. W minionym roku, mimo że był bardzo trudny ze względu na tragedię wojny, udało nam się lokalnie zrobić wiele dobrego – mówi Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź.

Inwestycja w teren zewnętrzny

Port Łódź w minionym roku zainwestował także w dalszy rozwój swoich rekreacyjnych terenów zewnętrznych, gdzie zlokalizowane są strefy aktywności sportowej i zabaw dla dzieci. Sport Stacja, bo o niej mowa, została powiększona o miasteczko rowerowe z pełną infrastrukturą, gdzie dzieci mogą bezpiecznie uczyć się i doskonalić bezpieczną jazdę rowerem. Sport Stacja to obecnie 24 tysiące mkw. przestrzeni, która dla wszystkich dostępna jest bezpłatnie. Z terenów rekreacyjnych korzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale też lokalne szkoły i ośrodki sportowe.

Zapowiedź kolejnych zmian

Ważnym udogodnieniem, które zostało wdrożone w 2022 roku to generalna modernizacja węzłów sanitarnych oraz korytarzy prowadzących do toalet. Projekt wystroju został oparty na nowoczesnym, wręcz futurystycznym wykończeniu. Efekt ten został osiągnięty poprzez wyłożenie ścian ciętym pod kątem i wykończonym na błysk szkłem.

Dynamizmu dodaje też zastosowany we wnętrzu nieregularny układ paneli oświetleniowych. Szklane panele wraz z panelami LED tworzą na ścianach grafiki w kształcie przeskalowanych, zmultiplikowanych grotów strzałek, które wyznaczają kierunki poruszania się po korytarzu. Założeniem projektu była spójność na poziomie posadzka-ściany-sufit, tak by każda z tych płaszczyzn była od siebie zależna. Podczas remontu zastosowane zostały nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, m.in. oświetlenia LED, czy krany działające zbliżeniowo na podczerwień i wyposażone w perlatory, umożliwiające racjonalne gospodarowanie zużyciem wody. Koszt modernizacji to ponad 3 mln złotych.

Plany na najbliższe miesiące zwiastują kolejne zmiany, które zajdą w łódzkim centrum handlowym.



- W tym roku będziemy kontynuować zapoczątkowaną już modernizację węzłów sanitarnych, jak również prowadzących do nich korytarzy. Wielu najemców zgłosiło nam ponadto chęć powiększenia przestrzeni wynajmowanej w Porcie Łódź zatem przed nami kilka istotnych relokacji sklepów. Prowadzimy też rozmowy dotyczące kolejnych najmów, tak by cały czas ulepszać naszą ofertę, z pewnością będziemy również kontynuować podjęte inicjatywy społeczne, które cieszą się ogromnym uznaniem klientów i lokalnej społeczności – zapowiada Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź.

