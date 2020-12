Jak długo Polacy muszą pracować, żeby zarobić na święta?

Z najnowszego świątecznego raportu Deloitte wynika, że Polacy w tym roku na święta wydadzą ok. 1,3 tys. zł. To oznacza, że osoba zarabiająca średnią krajową musi przepracować 8 dni, żeby pokryć wszystkie wydatki na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Osobom otrzymującym minimalne wynagrodzenie zajmie to dłużej, bo nieco ponad dwa tygodnie – wynika z analizy Personnel Service.