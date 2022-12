Glovo udostępniło nowe narzędzie do automatycznej rejestracji dla restauratorów. Właściciele lokali gastronomicznych za pomocą dedykowanej strony mogą samodzielnie dołączyć do popularnej platformy i szybko rozpocząć sprzedaż swoich posiłków. Umowa podpisywana jest automatycznie a restauracja jest dostępna w aplikacji po aktualizacji oferty i katalogu produktów.





Jak dołączyć do Glovo?

Strona do automatycznej rejestracji Glovo ułatwia zgłoszenie się do aplikacji i rozpoczęcie sprzedaży w kanale delivery. O tym, jak działa takie narzędzie i jakie są korzyści dołączenia do Glovo, opowiada Adam Wojtkowski.

Skąd wziął się pomysł na stronę do automatycznej rejestracji Glovo?

Adam Wojtkowski, Sr. Sales Manager Glovo: Coraz więcej restauracji, widząc w delivery szansę na rozwój i dodatkowy przychód, chce dotrzeć do Glovo i szuka do nas szybkiego kontaktu. Postanowiliśmy stworzyć narzędzie, które będzie w łatwy sposób umożliwiało dołączenie do grona partnerów Glovo i jak najszybsze podjęcie współpracy z naszą platformą. Widzimy, że zainteresowanie rynku tego typu usługą jest duże - liczba partnerów, którzy wykorzystują kanał online do zgłoszenia, cały czas rośnie i aktualnie stanowi ok 25% nowych umów.

Jak to działa?

Obsługa platformy do automatycznej rejestracji w Glovo jest bardzo prosta. Poprzez stronę internetową wypełniamy formularz i akceptujemy umowę. Następnie, przedstawiciel Glovo weryfikuje wszystkie informacje i kontaktuje się z partnerem, żeby dokonać aktywacji w aplikacji i na portalu. Od tego momentu partner może zacząć oferować swoje produkty w Glovo. Jedyne dane, które są niezbędne do zawarcia współpracy, to dane rejestrowe firmy oraz dane kontaktowe osoby uprawnionej do podpisania umowy. Strona do automatycznej rejestracji Glovo jest aktywna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, więc bez względu na to, kiedy chcemy się zgłosić i dołączyć, możemy to łatwo zrobić - bez wychodzenia z domu czy restauracji.

Kto może korzystać z tego narzędzia? Jakie warunki musi spełnić restauracja, aby przejść pomyślnie proces rejestracji?

Korzystać z tego narzędzia może dosłownie każdy, kto prowadzi biznes restauracyjny czy handlowy i chciałby dołączyć do aplikacji Glovo. Jedyny wymóg, jaki musi spełnić partner, to zarejestrowanie firmy w naszym kraju.

O ile jest krótszy proces rejestracji dzięki automatycznej rejestracji Glovo?

Dzięki automatyzacji proces rejestracji w Glovo jest zdecydowanie szybszy niż szukanie jakiegokolwiek innego kontaktu. Strona dostępna jest cały czas, dzięki czemu partner nie musi dopasowywać się do godzin pracy działu sprzedaży. Dla przykładu, jeżeli potencjalny partner aplikacji w piątek o godz. 22 zdecyduje, że chce mieć delivery w swojej restauracji, nie musi czekać z tym do poniedziałku. Nie musi też czekać, aż odezwie się do niego przedstawiciel handlowy. Od razu może samemu rozpocząć proces rejestracji, wypełniając wszystkie dane. Taka aplikacja rozpatrywana jest już od poniedziałku przez Glovo, i jeżeli wszystko jest w porządku, to już w kolejny piątek, konkretna firma może stać się aktywnym partnerem i liczyć pierwsze zamówienia z Glovo. Od kontaktu do działania mija 5 dni. W starym procesie byłoby to 2–3 tygodnie. W ciągu tych wspomnianych 5 dni partner może spokojnie zająć się optymalizacją swojej - zdjęciami, opisem menu itp., co znacznie poprawia wyniki sprzedaży.

Czy narzędzie to spotkało się z zainteresowaniem ze strony restauratorów?

Zdecydowanie tak. 25 proc. spośród wszystkich restauracji, z którymi podpisujemy umowę, to właśnie samodzielne zgłoszenia - znaczną część z nich otrzymujemy w weekendy, co potwierdza skuteczność narzędzia działającego 24/7. Wynik ten pokazuje także, że aplikacja Glovo jest bardzo poszukiwana, a współpracę z nami chcą rozpocząć restauratorzy z wielu miast. Aktualnie docieramy do. 50 proc. obywateli Polski oraz 80% mieszkańców miast. Jesteśmy też w mniejszych miejscowościach. Mamy 11 tys. partnerów w aplikacji, a to wciąż dopiero ok. 20-25 proc. całego rynku. Wchodzimy do kolejnych miast. Do końca roku będziemy ich mieć 200.

Jakie korzyści otrzymuje restaurator?

Przede wszystkim, Glovo jest odpowiedzialne za całą stronę logistyczną, którą zapewnia partnerowi dosłownie od razu. Samodzielne otwarcie kanału delivery to duża inwestycja finansowa i czasowa. Wymaga znalezienia kuriera, zatrudnienia go, zapewnienia środka transportu (kupienie czy wyleasingowanie), paliwa, stworzenia systemu zamówień itd. To bardzo skomplikowany proces. W przypadku współpracy z Glovo partner bez wkładu własnego otrzymuje cały kanał sprzedaży oraz szeroką sieć nowych, potencjalnych klientów. Jedyną rzeczą, którą partner musi robić, to odbierać i realizować spływające zamówienia. Wspólnie z nami może optymalizować swój sklep, tworzyć promocje itp., generując dodatkową sprzedaż. Są partnerzy, których wyniki po dołączeniu do Glovo urosły o 40–50 proc.

Kolejną korzyścią jest marketing i dotarcie do nowych klientów. W momencie, kiedy dołącza do nas partner, jego oferta staje się widoczna dla wielu osób, które dotychczas nawet nie wiedziały o istnieniu danej restauracji. Jednocześnie, wiele osób traktuje Glovo jako przewodnik gastronomiczny, z którego korzysta w poszukiwaniu kulinarnych inspiracji i nowych smaków. Obecność w Glovo to zatem dodatkowa ekspozycja.

Wśród korzyści wyróżnić należy wzrost przychodów oraz edukację partnerów w zakresie efektywnej sprzedaży online - dla ok. 40 proc. partnerów Glovo to pierwsze doświadczenie w e-commerce. Jednak nasz partner nie musi być specjalistą w dziedzinie sprzedaży i marketingu. Niezbędną wiedzę otrzyma od nas podczas aż 28-dniowego onboardingu, podczas którego udostępniamy materiały edukacyjne oraz zapewniamy pełne wsparcie naszych specjalistów, którzy wytłumaczą sposób działania aplikacji i zaproponują najskuteczniejsze strategie i działania promocyjne, które zwiększą sprzedaż.

Korzyścią dla partnerów są także dodatkowe kampanie i działania promocyjne. Niedawno zakończyła się akcja „Wspieramy lokalsów” promująca ok. 300 małych restauracji z 13 miast Polski. Celem było zwiększenie liczby zamówień, a tym samym polepszenie kondycji firm, z których duża część zatrudnia mniej, niż pięć osób. Wspomniane placówki znalazły się w dedykowanym bąblu w aplikacji: “Wspieramy lokalsów” lub “Lokalne knajpy”. Klienci Glovo w trakcie trwania kampanii mieli możliwość skorzystania z darmowej dostawy oraz promocji 30% na zamówienie. Podobna inicjatywa miała miejsce w wielu innych krajach. Dzięki niej ponad 4 tys. restauracji zwiększyło liczbę zamówień średnio o 230% w stosunku do okresu przed kampanią. Po zakończeniu akcji liczba zamówień utrzymywała się na zdecydowanie wyższym poziomie niż przed jej rozpoczęciem, co wskazuje na długoterminowy, pozytywny wpływ akcji na pozycję małych i średnich restauracji.

Czy cyfryzacja jest przyszłością gastronomii?

Cyfryzacja i digitalizacja są zdecydowanie przyszłością gastronomii. Nieustanna popularność aplikacji takich, jak Glovo jest tego przykładem. Miesiąc do miesiąca odnotowujemy wzrost liczby pobrań aplikacji czy zamówień. Pandemia pokazała, że cyfryzacja jest świetnym zabezpieczeniem przed kryzysami, takimi jak lockdown i pozwala prowadzić biznes aktywnie cały czas i być konkurencyjnym.

Potwierdzeniem znaczenia cyfryzacji jest też rosnący rynek dark kitchen. Istnieją już firmy, które stawiają tylko i wyłącznie na restauracje wirtualne i sprzedaż w modelu na dowóz, bez możliwości zakupu bezpośredniego w restauracji. W Glovo też mamy wirtualne brandy. Przykładowo, restauracja z kuchnią amerykańską, na co dzień sprzedająca burgery, ale mająca doskonałą sekcję makaronów, może stworzyć wirtualną markę – dodatkową restaurację z makaronami. W aplikacji jesteśmy w stanie stworzyć taki wirtualny brand. To pozwala na dotarcie do szerszej grupy naszych klientów poprzez dostępność w dwóch kategoriach w aplikacji.

Dużą siłą Glovo i digitalizacji jest to, że staramy się kompresować wszystko, co się dzieje wokół nas, do jednego miejsca. Jesteśmy platformą z wieloma dodatkowymi kategoriami, wychodzącymi poza standardowe dostawy jedzenia. Z poziomu zaledwie jednej aplikacji można zrobić zakupy spożywcze, zamówić tort, kwiaty, kosmetyki, ubrania i obiad z pobliskiej restauracji.

Najbardziej namacalnym potwierdzeniem, że digitalizacja i delivery będą się rozwijać, są jednak statystyki z innych krajów. W Polsce miesięcznie realizowanych jest ok. 30 zamówień na 1000 mieszkańców. W Hiszpanii to ok. 100 zamówień, a w Argentynie – już ponad 200, podczas, gdy w Korei Południowej liczba zamówień zbliża się do 2000 na 1000 mieszkańców. Pokazuje to, jak bardzo duża jest przestrzeń do tego, żeby zakres usług digitalowych i delivery się rozwijał. To zdecydowanie przyszłość.

Czy okres jesienno-zimowy to dobry czas na wprowadzenie usługi delivery?

Okres jesienno-zimowy to doskonały okres na przyłączenie się do Glovo. To właśnie w tym czasie widzimy największe wzrosty w liczbie zamówień. Ludzie spędzają więcej czasu w domach i częściej zamawiają do nich jedzenie.