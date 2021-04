Jak laguny opanowały Kraków, Aldi, Lidla i całą Polskę

Oto historia zabawnej pomyłki, która od kilku dni napędza sprzedaż croissantów w sieciach handlowych i kawiarniach oraz bawi nie tylko naszych rodaków.

14 kwietnia br. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami opublikowało post na swoim facebookowy profilu na temat zabawnej pomyłki:

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Przyjedźcie i go zabierzcie! – w głosie dzwoniącej kobiety brzmi desperacja.

– Ale kogo, proszę pani? – pytam.

– Tego stwora!!! Od dwóch dni siedzi na drzewie naprzeciwko bloku! Ludzie okien nie otwierają, bo się boją, że im to do domu wejdzie!

– Ale co to jest, proszę pani? Może jakiś chory drapieżny ptak? – próbuję naprowadzić kobietę, w której głosie zdaje się rosnąć histeria.

– Nie! To nie jest ptak!

– A jak to coś wygląda? - dopytuję, bo chciałbym wiedzieć, czego się spodziewać.

– Jest brązowe, siedzi na drzewie i to jest ten… noooo, ten.. lagun! – pani wykrzykuje zadowolona, że nareszcie przypomniała sobie właściwe słowo.

Inspektor zastanawia się, o jakie zwierzę mogło chodzić. Lagun? Może legwan? Tak zaczyna się ta historia. Po przyjeździe inspektora okazało się, że tajemniczy stwór to nic innego jak croissant, czyli rogalik z ciasta francuskiego, który prawdopodobnie wyleciał komuś z okna.

Od tamtego momentu zdjęcie „laguna” obiegło internet w Polsce i na świecie. Powstało na ten temat mnóstwo zdjęć i memów. Pisały o tym również zagraniczne media m.in. francuska agencja prasowa AFP i brytyjski portal BBC. Sprawę komentował nawet Steven King, pisząc na Twiterze: "Croissand przybył na naszą planetę pożądając ziemskich kobiet".

Laguny nie tylko bawią. Aldi i Lidl szybko postanowiły skorzystać na ich popularności i przygotowały „lagunową” ofertę. Zaczęła sieć handlowa Aldi. 16 kwietnia o godzinie 10.13 napisała:

– Dla jednych croissant, dla innych lagun, dla jeszcze innych – po prostu rogalik. Wszystkich jednak zapewniamy – jest oswojony i przyjazny, a co najważniejsze – przepyszny. Z poranną kawusią smakuje najlepiej. Nie ma się czego bać!

Niecałe trzy godziny później dołączył Lidl. O 12.53 napisał na swoim oficjalnym profilu facebookowym: Przyjdźcie natychmiast, w Lidlu leży ten... no... Jest brązowy i się nie rusza! Bez obaw, nie ma powodów do paniki. To niegroźny, za to straszliwie smaczny okaz. Croissant z nadzieniem orzechowym teraz w supercenie.

Lagun zainspirował sprzedażowo nie tylko sieci handlowe. 16 kwietnia o godzinie 12.44 krakowska kawiarnia "Szklarnia" napisała: "My dystrybutorzy lagunów na Kraków: Szklarnia, Massolit Bakery & Cafe oraz Roślinny chcemy przekazać 10% ze sprzedaży lagunów w dniach 17-18.04.2021 na działalność Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wpadajcie, można się obżerać w szczytnym celu - that's the dream!".

Okazało się również, że Warszawa ma swojego laguna: – Czyżby to Lagun przyczepił się do Pałacu Kultury? Dajcie znać, czym Wy osłodziliście sobie dzisiejszy dzień? – pisze Centrum informacji turystycznej "Go to Warsaw".

To tylko mały wycinek pomysłów firm na wykorzystanie zabawnej sytuacji z croisantem. Marki szybko skorzystały ze strategii marketingowej o nazwie Real Time Marketing (RTM). Opiera się ona na prowadzeniu działań głównie w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. RTM nawiązuje w swoich kampaniach do bieżących i popularnych w danych czasie wydarzeń.

W ten sposób zabawna pomyłka mieszkanki Krakowa napędza sprzedaż markom, które szybko i kreatywnie umiały przekształcić historię opisaną przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w ciekawe kampanie w mediach społecznościowych.