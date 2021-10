Jak Lidlowi udało się zostać "cool spożywczakiem"?

- Komunikacja marki Lidl od zawsze ma "to coś". W dodatku w parze z obietnicą reklamową, idzie oferta dostarczając wybór i jakość, które konsumenci lubią - mówi Wojtek Walczak, strategy director agencji Plej.

Komunikacja Lidla budowana jest na olbrzymim dystansie do samej marki - ocenia eksport. fot. shutterstock

Lidl promuje to, co sprzedaje z dystansem, humorem i szacunkiem dla gustów konsumentów - ocenia Wojtek Walczak, strategy director agencji Plej w rozmowie z dlahandlu.pl

- Czy to w telewizji, radiu czy social mediach, komunikacja marki Lidl od zawsze ma "to coś", co można zdefiniować jako wielki dystans do samej siebie i wiarę w to, że reklama może i sprzedawać, i jednocześnie bawić - mówi.

Ekspert zaznacza, że wszystkie te działania nie są podejmowane ad hoc, ale są elementem długofalowej strategii uzupełnianej przez akcje taktyczne.

- Przy tym wszystkim nie należy jeszcze zapomnieć o jednej ważnej rzeczy - ofercie, która idzie w parze z obietnicą reklamową, czyli dostarcza wybór i jakość, które konsumenci lubią zarówno za "ceny lidlowe", "chrupiące z pieca", "ryneczek" i wiele innych, które pokazują, że takie podejście działa - wskazuje.

