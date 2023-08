Powrót do szkoły często budzi w dzieciach i młodzieży negatywne skojarzenia. Poprzez zaproszenie uczniów na nasze wydarzenie chcemy odczarować to wrażenie i pokazać, że koniec wakacji nie musi oznaczać końca ciekawych przeżyć. To świetna okazja do ponownego spotkania z przyjaciółmi, nowych aktywności i rozszerzania zainteresowań – a to wszystko w świetnej, festiwalowej atmosferze – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.