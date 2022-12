Polska Rada Centrów Handlowych wspólnie z Polską Izbą Nieruchomości Komercyjnych przygotowały poradnik opisujący możliwości i sposoby redukcji zużycia energii i innych mediów w obiektach komercyjnych.

Powstał poradnik oszczędzania energii w centrach handlowych /fot. PTWP

Poradnik obejmuje rekomendacje dla wszystkich systemów, w które wyposażone są tego typu obiekty, kwestie operacyjne, działania w relacjach z najemcami oraz rozwiązania ekologiczne.

Jak ograniczać koszty energii elektrycznej?

Zarządcy obiektów komercyjnych od dawna dokładają starań, by ograniczać koszty ich eksploatacji, redukować zużycie mediów oraz dążyć do zero emisyjności budynków. Strategie i plany związane ze zrównoważonym rozwojem oraz modernizacjami budynków poszczególne firmy i obiekty mają rozpisane na najbliższe lata, jednak w obecnej sytuacji muszą one przyspieszyć i ulec modyfikacji.

- Wraz z PRCH opracowaliśmy plan działania dla centrów handlowych, biur i magazynów z uwagi na rozporządzenie dotyczące ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii oraz inflację, a tym samym duże podwyżki cen energii elektrycznej. Poradnik jest zestawem praktycznych wskazówek, jakie procedury wdrożyć, by oszczędzać prąd i mądrze eksploatować budynki. Nasza publikacja jest stanowiskiem przedstawicieli sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce, którzy chcą działać – stawić czoła wyzwaniom, jakie nakłada na nich sytuacja w kraju oraz obecne warunki geopolityczne i gospodarcze. Dążą też do tego, by zmniejszać ślad węglowy w ramach swoich strategii ESG, a nasz poradnik jest listą rozwiązań gotowych do zastosowania od zaraz – komentuje Agnieszka Jachowicz, dyrektor operacyjna, członkini zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

Poradnik oszczędzania energii

- Wzrost cen energii oraz zagrożenia wynikające z ograniczeń poboru mocy branża nieruchomości komercyjnych przyjmuje, co oczywiste, z niepokojem. Jednocześnie, od dawna aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska, zmniejszenia emisyjności i wypracowania metod racjonalnych oszczędności. Dziś oddajemy w ręce naszych firm członkowskich dodatkowe narzędzie, które jest efektem sprawdzonych i wdrażanych przez branżę rozwiązań – tłumaczy Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Obiekty komercyjne w Polsce znacznie różnią się między sobą. Zaliczają się do nich centra i parki handlowe, budynki biurowe i magazynowe – odmienne pod względem funkcjonowania i zapotrzebowania na energię. Każdy ma własną specyfikę, historię oraz listę przewag i ograniczeń. To dlatego na poradnik należy patrzeć jak na źródło inspiracji dotyczących wielu obszarów, nie zaś listę niezmiennych wektorów, która nie liczy się z uwarunkowaniami konkretnych budynków.

Eksperci i decydenci branżowi zapewniają, że – mimo wprowadzonych oszczędności - komfort pracowników i klientów oraz funkcjonowanie obiektów nie będą zagrożone. Granicą oszczędności musi być zawsze bezpieczeństwo, a także przewidywalność i zdrowy rozsądek oraz uwarunkowania techniczne każdej nieruchomości.

