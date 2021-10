Jak podwyżki cen energii i paliw wpłyną na sieć Dino?

Po ostatnich podwyżkach cen energii i paliw rosną także ceny w sklepach. Dodatkowo, już od sześciu lat zwiększa się pensja minimalna, co oznacza kolejne koszty dla sieci handlowych. Jak podwyżki wpłyną na sieć Dino?

Jak podwyżki cen energii i paliw wpłyną na sieć Dino? Fot. materiały prasowe

Dino może zneutralizować wzrost cen energii

Według GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się we wrześniu do 5,9% r/r wobec 5,5% w sierpniu. Do wzrostu inflacji przyczyniła się m.in. wyższa dynamika cen nośników energii oraz paliw. Rosnące ceny paliw wpływają na koszt transportu i dystrybucji towarów, w tym produktów FMCG. Od 2015 roku rośnie najniższa pensja krajowa, która od stycznia wynosi 2800 zł brutto.

Zdaniem Łukasza Wachełko, analityka Wood&Company sieć Dino ma możliwość częściowego zneutralizowania wzrostu cen energii, dzięki wcześniejszym inwestycjom w fotowoltaikę.

- Po drugie, podwyżki energii dotyczą wszystkich, więc najprawdopodobniej przełożą się na wzrost inflacji. Jeśli tak będzie, to od strony przychodowej wpływ podwyżek energii powinien się neutralizować - dodaje.

Za podwyżki cen prądu zapłacą klienci

Jego zdaniem, na Dino, a także na inne sieci handlowe wzrost cen energii nie będzie miał dużego przełożenia, bo za podwyżki prądu zapłacimy my, klienci.

- Sieć handlowa raczej nie odczuje tych podwyżek, sądzę, że pójdzie raczej we wzrost cen w swoich sklepach. Chyba, że okaże się, że na rynku wywiąże się wojna cenowa. Moim zdaniem, to mało prawdopodobne, bo nie wiadomo, kto miałby walczyć – ocenia analityk.

