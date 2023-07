Handel

Jak Polacy reagują na kolejki do kas w sklepach?

Autor: oprac. JS/Business Insider

Data: 25-07-2023, 12:36

Konieczność stania w kolejce do kasy potrafi skutecznie zniechęcić konsumentów do dokończenia zakupów, a nawet do ponownego odwiedzenia sklepu. W obliczu długich kolejek na finalizację zakupów decyduje się trzech na pięciu klientów - pisze portal Business Insider.

Polacy mają problem z kolejkami do kas w sklepach. / fot. Kuba