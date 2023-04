Zdaniem ekspertów polskiego rynku handlowego, mało prawdopodobne jest, że 7-Eleven po wejściu do Polski postawi na wzrost organiczny. Sieć znana jest z tego, że kupuje, przejmuje i szuka partnerów.

7-Eleven - w jaki sposób zadebiutuje na polskim rynku?; fot. unsplash.com

7-Eleven kupi sieć w Polsce?

W rozmowie z Business Insiderem wprost na przejęcie wskazuje Robert Krzak, ekspert z EY Polska.

- 7-Eleven szuka w każdym kraju dużego franczyzobiorcy, master franczyzobiorcy i rozwija się razem z nim. Ma też firmę zajmującą się inwestycjami międzynarodowymi, kupowaniem już istniejących biznesów. Moim zdaniem nie ma żadnych szans, by 7-Eleven weszło do Polski, otwierając sklep nr jeden, potem nr dwa i tak dalej - wskazał Robert Krzak.

Żabka celem 7-Eleven w Polsce?

Czy Żabka może stać się celem zakupowym 7-Eleven na polskim rynek?

Wojciech Kruszewski, były prezes sieci Lewiatan, w komentarzu dla Business Insider Polska wskazuje, że między sieciami w zasadzie nie ma wielkich różnic poza skalą. Strategie obydwu sieci są zbieżne, jeśli nie bliźniacze i nie dla nich obu miejsca na nasyconym sklepami conveniene polskim rynku.

- W branży od dawna było słychać głosy, że Żabka jest przygotowywana dla sieci 7-Eleven, powstała na jej wzór i podobieństwo. Potencjalnie wejście 7-Eleven do Polski nie oznacza więc konkurencji dla polskiej sieci, bardziej prawdopodobne wydaje się jej przejęcie - ocenił Wojciech Kruszewski dla Business Insider.

7-Eleven - plany dotyczące polskiego rynku

Jak pisaliśmy niedawno, 7-Eleven przygotowuje się do szerszego wejścia na rynek europejski. Sieć poszukuje doświadczonych franczyzobiorców do otwierania nowych oddziałów w Europie Zachodniej. Chce współpracować z podmiotami, które prowadzą już działalność handlową, gastronomiczną lub hotelarską.

Plany ekspansji 7-Eleven dotyczą takich rynków jak: Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Polska, Hiszpania, Turcja i Wielka Brytania. Sieć bierze też pod uwagę Austrię i Szwajcarię - donosi "Lebensmittel Zeitung". Co ciekawe, w planach nie uwzględniono krajów Beneluksu.

Ile jest sklepów 7-Eleven na świecie?

7-Eleven to więc pochodząca z USA, a należąca obecnie do Japończyków sieć rozwijana w modelu franczyzowym, jak m.in. Żabka. To jedna z pionierek sieci handlowych czynnych od wczesnego ranka do późnego wieczora (godziny otwarcia znalazły się w jej nazwie – od 7 do 11 czyli 23) oraz obecnych niemal na każdym rogu.

Na całym świecie jest ponad 83 tys. sklepów 7-Eleven w 19 krajach, z czego jedna czwarta znajduje się w Japonii. W Europie można ją spotkać w Norwegii, Szwecji czy Danii.

Z raportu Deloitte dotyczącego największych sieci handlowych na świecie wynika, że Seven&I to 15. największy detalista świata biorąc pod uwagę przychody za 2021 rok. W ostatniej edycji rankingu firma awansowała z 19. miejsca.

